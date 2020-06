Santi Cañizares habló claro sobre lo que piensa de Pep Guardiola. Sin pelos en la lengua, el ex de Celta, Real Madrid y Valencia, entre otros, puso en su sitio al técnico catalán en una conversación tuitera con Míster Chip.

Cañizares recuerda como Pep, con quien comenzó compartiendo vestuario en la selección en Barcelona 92, hablaba de política de una forma muy diferente a la actual. Además, Cañizares le deja un primer recadito a Pep, comparando su caso con el de Oleguer: "Recuerdo que en el 92 Guardiola nos hablaba de política de una forma muy moderada. Incluso podíamos bromear con cariño. Si alguien era del otro extremo daba igual, solo había vacile. Mi experiencia con él es esa. Se hablaba de política con placer, nada que ver con la historia que hay ahora, esté Guardiola o no de por medio. Ahora todo es un asco, ya no nos toleramos los unos a los otros. Él decía que estaba enamorado de Cataluña. Yo en la selección nunca le he visto incómodo, ni a él ni a nadie. Solo he visto a Oleguer, llegar y hablar con Luis Aragonés, pidiéndole que no le llevase más. Es el único que tuvo un par de narices de decirlo. Eso jamás lo vi en Guardiola, siempre fue encantado a todas las convocatorias de la selección. Jamás le he visto renegar".

Sobre su relación actual con Pep Guardiola, Cañizares afirma que es inexistente. Además vuelve a mandarle un dardo envenenado al actual entrenador del Manchester City, cuando, en tono irónico, le exculpa por ser el único miembro de la selección olímpica del 92 que no está en el chat de WhatsApp: "He perdido el contacto con él. Tenemos un chat todos los que jugamos en el 92. Todos, menos uno: Pep Guardiola. Probablemente porque es el tipo más famoso ahora mismo. No le estoy criticando, entiendo que tiene mucho estrés y no está para chorradas. Están Luis Enrique, Abelardo...".

Por último, Cañizares deja a Guardiola retratado cuando habla de su pensamiento político actual, hablando mal de España y la manera en la que ha cambiado completamente su forma de pensar. Cuando iba a la selección por puro interés personal, se comportaba de otra manera, llegando incluso a llorar junto al propio Cañete tras ser eliminados por Italia en el Mundial de Estados Unidos: "Me sienta muy mal cuando habla mal de España. Como si lo dijera cualquiera no, mucho peor. He estado con él en la selección y hemos llorado cuando nos eliminaron en Boston —en el Mundial de Estados Unidos contra Italia—. No sé cuándo mutó su cerebro. Ni el suyo ni el de gran parte de la sociedad que hace que estemos enfrentados. Antes se podía discutir de política, vacilar, incluso disfrutar. Ya no somos capaces ni siquiera de hacer autocrítica del partido que nos gusta. ¿En qué momento nos han robado el cerebro?, ¿en qué momento le ha mutado a Guardiola?, ¿qué necesidad tiene de hacer eso? Él no tiene ese corazón, no es un mal chico. No sé quién maneja su cerebro político, no lo entiendo".