Los '65 millones de intentos' de Simeone por evitar el fracaso del Atlético con Lemar

Verano de 2018. Final de la Supercopa de Europa entre Atlético de Madrid y Real Madrid. El mejor escenario posible para hacer la puesta en escena de un jugador cuyo traspaso se cifra entre 65 y 70 millones de euros. ¿Cuál fue el resultado? Partidazo de Thomas Lemar y título europeo para el Atlético. Imposible imaginar una mejor carta de presentación, sin embargo, a partir de ahí todo fue mal.

El ex del Mónaco llegó al Atlético recomendado por Antoine Griezmann, su compañero en la selección, y con el visto bueno de la secretaría técnica del conjunto rojiblanco. Calidad, goles y asistencias, eso parecía prometer Lemar, pero había un tremendo 'pero' que nadie anticipó y era la falta de sangre caliente en las venas del jugador galo.

El gran problema de Lemar está siendo el carácter y no porque no se adapte bien al vestuario, sus compañeros están encantados con él, sino por su incapacidad para soportar el peso de la presión. Hay muy pocos partidos en los que Lemar haya destacado y pese a intentarlo una y otra vez y no esconderse en un lado del campo sin pedir el balón, el atacante de Guadalupe apenas logra tener continuidad ni un impacto importante en el juego de su equipo.

Mientras tanto, Simeone nunca ha parado de darle minutos incluyendo titularidades cuando no parecía merecerlas por rendimiento. De hecho Lemar fue uno de los jugadores más utilizados la temporada pasada por el Cholo con un total de 43 partidos jugados, siendo titular en 31 y con 2613 minutos acumulados. Marcó solo tres goles a los que sumó cinco asistencias. Fue el sexto que más partidos jugó y el octavo en minutos. Pese a todas esas oportunidades, el suspenso de Lemar fue monumental.

Tras un primer año lleno de oportunidades, el Cholo ha decidido restarle muchos minutos, pero como pasó ante el Valladolid en la última jornada, el galo ha seguido acumulando oportunidades fallidas. Este curso, el '11' lleva jugados 1119 minutos sin ningún gol y con una única asistencia, es decir, aún peor que en su primera temporada como rojiblanco.

Lo peor para Lemar es que las comparativas con otros fichajes fallidos del Atlético de Simeone le dejan mal parado. Nadie ha tenido tantas oportunidades como él. En los últimos años se critica sobre todo el paso por Madrid de Jackson Martínez, Vietto, Cerci o Nico Gaitán y ninguno de ellos sumó tantos minutos y partidos como Lemar. Por esa razón y, de momento, las '65 millones de oportunidades' que ha tenido Lemar por parte de Simeone han fracasado. La decepción, por lo tanto, es máxima ya que Thomas Lemar tiene calidad de sobra para ser importante en el equipo de Simeone. Lo piensa Simeone, lo piensa la afición y lo piensa la directiva, pero el ex del Mónaco sigue en punto muerto.