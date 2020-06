Dimitar Berbatov, leyenda del Manchester United y del Tottenham Hotspur, entre otros equipos, y actual embajador de Betfair, ha evaluado la temporada realizada por el Manchester City en la Premier League, donde el conjunto de Pep Guardiola es segundo pero a 20 puntos del líder Liverpool, cuando restan ocho jornadas para el final.

No se corta el exdelantero internacional búlgaro al señalar que "la temporada de Guardiola en la Premier League ha sido un fracaso", dando más detalles. "Primero porque no la va a ganar… pero es que ni siquiera han sido capaces de retar como Dios manda al Liverpool. Ha renunciado casi al título. Le queda la Champions y la FA Cup, ambas muy difíciles de ganar", insiste un Berbatov que, con todo, no cree que Guardiola vaya a dejar el City.

"Si Guardiola deja la Premier admitirá que ha fallado y que no puede afrontar el reto que le está planteando el Liverpool. Por eso no creo que se marche. Además, yo quiero que Guardiola se quede", desvelaba Berbatov. "Quiero que los mejores estén en la Premier. Además, a él le encantan las batallas que tiene con Klopp, con Mourinho, con Ancelotti y los otros grandes entrenadores que hay en la Premier… por eso también creo que acabará quedándose", añade.

"Jamás cambiará su estilo"

Dice Berbatov que Guardiola "jamás cambiará su estilo de jugar al fútbol, es su manera", en referencia a un estilo de posesión "que me encanta", pero al que cree que el Liverpool ha dado una lección.

"No es sólo pasarte la pelota y ya está. Es cómo tienes que pasarte la pelota. El Liverpool te juega de todas las maneras posibles: en corto, en largo, directo cuando es necesario… Y todas son válidas dependiendo de cómo te juegue el rival e incluso de cómo evolucione el partido, si es necesario", señala el embajador de Betfair.

"El Real Madrid está como una moto"

El Manchester City aún tiene pendiente de disputar su partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, al que ganó por 1-2 en la ida disputada el pasado 26 de febrero en el Santiago Bernabéu. A pesar de aquella derrota, Berbatov da altas probabilidades a los blancos de poder remontar su eliminatoria ante los citizens, y más ahora que Sergio Kun Agüero se ha lesionado y en principio no podrá enfrentarse contra el conjunto entrenado por Zinedine Zidane.

"El Real Madrid va a llegar como una moto. Está haciendo un buen fútbol y está ahí arriba, disputando el liderato por LaLiga, así que va a llegar con un subidón de confianza y autoestima. Seguro que cree que la puede armar especialmente ahora que este partido se va a jugar a puerta cerrada en Manchester. Yo le doy opciones. Al menos el partido y la eliminatoria están al 50-50 por jugarse sin público, seguro. En el momento en el que el City piense que están clasificado, en ese momento estará eliminado", reflexiona el búlgaro.

Añade Berbatov que la esperanza para el City es el brasileño Gabriel Jesús. "Con la lesión de Agüero puede jugar en su posición y su rol en la Premier… pero es que el reto que le viene al Real Madrid con la Champions es enorme, así que la lesión de Agüero es de todo menos oportuna. Yo ya advertí que los equipos tenían que tener especial cuidado con sus estrellas en este retorno de la competición", concluyó el que fuera jugador del United