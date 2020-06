Cuando a principios del año 2019 el nombre de Héctor Herrera fue relacionado con el Atlético de Madrid, México puso sus ojos en el Wanda Metropolitano para ver si era verdad o no que el jugador del Oporto cambiaría Portugal por España. Héctor llegó gratis al conjunto de Simeone el pasado verano y lo hizo arriesgando ya que pasó de ser titular fijo en Do Dragao a tener que luchar por un puesto en el cuadro colchonero.

Meses después de su llegada, Héctor ha sido irregular en sus entradas y salidas del once del Cholo Simeone, pero siempre que ha salido ha respondido ganándose así el apoyo de la hinchada madrileña. No es titular y no tiene minutos en todos los partidos, sin embargo, Herrera tiene un papel importante dentro del equipo y cuando el Cholo necesita de su calidad y su jerarquía ha contado con él.

En México siguen sus pasos y Libertad Digital ha charlado en exclusiva con Marco Garcés, director deportivo del Pachuca, club mexicano del que salió Héctor Herrera en sus inicios como profesional. Allí están orgullosos de su leyenda, sueñan con su regreso y ven con buenos ojos el papel del jugador azteca en la capital de España.

Pregunta: En primer lugar quería preguntarle por el paso de Héctor Herrera por el Pachuca. La gente conoce que su primer paso como profesional fue ahí, pero ¿qué se puede destacar de esos años en México?

Respuesta: Es un símbolo del club y siempre lo será. Fue el primer jugador que exportamos a ese nivel de Pachuca en una época en la que todos los jugadores salían de Guadalajara, ya sea desde el Atlas o desde Chivas. Por esa razón, por ser el primero, será siempre un símbolo para nosotros.

P: ¿Cómo recuerda la hinchada del Pachuca a Héctor?

R: Se fue con una buena venta a uno de los grandes equipos de Europa, el Oporto y fue allí donde se convirtió en un ídolo. Es un símbolo de resiliencia y humildad porque empezó desde muy abajo, en una segunda categoría, fue prestado a otros equipos y sin embargo nunca perdió de vista su objetivo. Siempre mostró su carácter y nos hizo muy competitivos cuando llegó al primer equipo de Pachuca. Durante sus vacaciones siempre vuelve a México y aprovecha para venir a nuestras instalaciones. Se junta con nuestros niños y les regala cosas, por ejemplo, zapatillas. Es un ídolo. Probablemente el primer ídolo de Pachuca que verdaderamente surgió de aquí.

P: ¿Tiene alguna anécdota de Héctor en Pachuca que sirva para demostrar el fuerte carácter y el liderazgo que tiene ahora con 30 años?

R: Hay una historia curiosa entre él y Jaime Correa, uno de nuestros jugadores históricos y ahora entrenador de fútbol base. Cuando Héctor pasó por dificultades en sus inicios, Jaime le regaló zapatillas y esa ha sido una costumbre que también ha interiorizado Héctor Herrera cuando viene al club, a Pachuca y está con los niños. La última vez que volvió, de forma simbólica, le regalo unos zapatos a Correa como Jaime hizo en su día con él.

P: Héctor declaró en 2019 que su primera opción de futuro es volver al Pachuca. ¿Cómo ve esta opción desde el punto de vista del club?

R: Siempre estaremos contentos de recibirle en caso de que se pueda dar esa posibilidad. Sería una gran opción y así demostraría una vez más, porque él fue el primero en demostrarlo, que todo es posible.

P: ¿Qué imagen se tiene del Atlético de Madrid en México?

R: Muchos mexicanos han tenido éxito en el Atlético de Madird. Creo que compartimos muchos de los valores que tenemos aquí en Pachuca y como no, en México. Además el Ratón Ayala, leyenda del Atlético, siempre ha trabajado con nosotros y gracias a él le tenemos mucho cariño al Atlético. Además en mi caso soy admirador de Joaquín Sabina, he leído mucho sobre él, y conozco la historia de la rivalidad entre Atlético y Real Madrid. Conozco esa lucha y sufrimiento por competir contra el más grande. Eso es algo que asemeja al Atlético de Madrid con México.

P: Usted conoce a Héctor y sabe cómo ha sido su carrera. ¿Acertó cambiando la seguridad del Oporto como titular para llegar al Atlético sin un puesto asegurado en el once?

R: Héctor tiene una gran confianza en sí mismo y siempre se ha carecterizado por arriesgarse buscando sus metas. Me ha gustado mucho la participación que ha tenido en el Atlético, sobre todo en las últimas semanas y ha demostrado que fue un acierto arriesgar cambiando un puesto fijo en el Oporto por buscar un sitio en el Atlético.