No es lo habitual: el padre de Ansu Fati no cree que su hijo deba ser titular en el Barcelona

Lo habitual en el mundo del fútbol, sobre todo cuando intervienen los familiares de los futbolistas, es que muchos de ellos quieran ya lo máximo posible para su protegido. Muchas padres han pedido más minutos, más dinero o más importancia para su hijo incluso cuando aún estaban dando sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

No es el caso del padre de Ansu Fati, la recién descubierta estrella del Barcelona que apena cuenta con 17 años. Así lo hizo saber en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena SER cuando le preguntaron si su hijo debía ser titular en este Barça.

"No puede ser titular en el Barça, por ahora, todavía falta mucho tiempo. Estás hablando del Barcelona, no del Alavés, del Mallorca... El Barça son palabras mayores, le falta mucho por aprender para disputar el sitio a los tiburones que están alli, que son los mejores del mundo", comentó Bori Fati.

Sobre Messi, palabras de elogio y devoción del patriarca de los Fati: "Messi es el padre de todos los futbolistas, no hay ninguno como él. Si estás al lado de Messi tienes que agradecerlo a Dios. No hay nada mejor que eso".

También cabe destacar que el padre de Fati, de momento, tiene bien aprendida la lección al hablar del Real Madrid. No quiere ni ver al conjunto de Zidane: "El Barça es el Barça. Vamos despacito y ya está, vamos a ver quién llega el primero. No he visto al Real Madrid, siempre veo Barça TV. No suelo ver al Madrid a no ser que juegue contra el Barça".