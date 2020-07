Dugarry llama "autista" a Messi para mandarle un recado a Griezmann

Christophe Dugarry, famoso exdelantero francés ganador del Mundial en 1998 y jugador del Barcelona durante una temporada, suele ser noticia por sus contundentes declaraciones en televisión y hoy nuevamente es actualidad por ese motivo. Dugarry se ha querido meter en la guerra culé entre Setién, Messi y Griezmann.

Dugarry no se cortó a la hora de insultar a Messi para azuzar a Griezmann: "¿De qué tiene miedo? ¿De un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento".

El exdelantero galo no se quedó ahí e incluso le pidió acciones físicas a Griezmann sobre Messi: "Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara".

Por último Dugarry también lanzó un dardo a Quique Setién. Para él, el técnico azulgrana no es el adecuado para llevar la nave del Camp Nou: "Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado".