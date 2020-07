Los aficionados del Real Madrid se han enganchado a una serie cuyos capítulos son repetitivos, muchos de ellos aburridos y cuyo final de temporada parece predecible y feliz para todos sus protagonistas. Son siete capítulos y siete victorias y para mayor desgracia de los abonados culés, al Madrid le da igual jugar bien, mal o regular porque no encajan goles y arriba, si no aprovechan una de sus pocas ocasiones, están teniendo a su favor la ruleta del VAR. Por segundo partido consecutivo, victoria por la mínima y con un tanto de Ramos de un penalti que no deja lugar a dudas. Al menos en San Mamés ante el Athletic Club, el VAR sí estuvo acertado porque el pistón de Dani García a Marcelo es claro. Son diecinueve penaltis consecutivos transformados por el capitán del Madrid, que ya entra al duelo de los 11 metros con una ventaja mental. Él va con una confianza máxima y los porteros, intimidados y con dudas sobre qué hacer.

Son 7 puntos de ventaja a la espera de ver qué hace el Barcelona esta noche ante el Villarreal. Más allá de lo que hagan los azulgrana, esta victoria supone que mantengan, como mínimo, la distancia de 4 puntos a falta de 4 jornadas. Parece casi imposible que esta Liga se les escape. Los blancos no están jugando bien pero sí están siendo inteligentes en todos sus partidos. Con menos de 72 horas respecto al último partido y con un partido a las 2 de la tarde, uno no puede esperar ninguna maravilla. Zidane hizo cinco cambios al meter a Marcelo, Militao, Asensio, Rodrygo y Modric pero ni aún así: el ritmo, salvo los primeros 20 minutos, fue horrible.

Con este contexto, el Real Madrid jugó un partido lógico. Ritmo bajo, muchos pases en salida y nula presión arriba. Consiguieron su propósito pero les faltó algo de creatividad, espesura o velocidad en los últimos metros donde no pasó casi nada. Asensio, en la izquierda no tiene disparo, si intenta irse en velocidad es hacia fuera para encontrar el centro... y aún así fue el único que hizo un poquito. Metió dos buenos pases a Rodrygo y Benzema que fueron las únicas ocasiones de la primera mitad. El brasileño tuvo la más clara porque remató solo a un metro y en una posición cómoda. Benzema ya llegó más justo en su salto. El francés está bajando algo su nivel en los últimos encuentros pero aún así sigue dejando varias pinceladas que pueden decantar los partidos.

El Athletic sólo combatió en la primera mitad y a partir del momento en el que Williams pasó a arrancar desde derecha cogiendo la espalda de Marcelo. La jugada arrancaba a 70 metros de la portería de Courtois pero era con peligro. La cuestión es que hoy Militao pudo hacer su mejor partido de la temporada. Ganó sus duelos a Williams, fue contundente y por arriba, ahí da la impresión de que va sobrado. Es la especialidad del Athletic y no hubo más que un par de remates sobre Courtois que de nuevo estuvo seguro tanto en la parada como en las salidas que evitan las ocasiones.

Solidez, seriedad, tensión y competir. Todo al maximo. La Liga es para quien la compite cada partido. Y alguno dirá que falta el VAR en esa ecuación y no le falta razón en afirmar que las mismas jugadas no se pitan igual en otros partidos. Tan cierto cómo que todos los penaltis a favor del Madrid han sido penaltis bien señalados. La única duda que deja el encuentro de San Mamés es si el penalti de Ramos sobre Raúl García también pudo señalarse. Alguna duda razonable puede haber.

El siguiente encuentro del Real Madrid es ante el Alavés y no estará su máximo goleador, Sergio Ramos, que está sancionado. Desespera a sus porteros como el Madrid a sus rivales. La última acción de Muniain, tras recibir un caño por parte de Modric, es la frustración de un equipo impotente y es que el Madrid, aunque no juegue bien, también es cierto que nadie le consigue meter mano por ningún lado. Algo de mérito tiene Zidane que tiene al equipo menos goleado de LaLiga.



Ficha técnica

Athletic Club, 0: Unai Simón; Capa, Yeray (Unai Núñez, m.21), Iñigo Martínez, Yuri; Dani García (Sancet, m.78), Unai López (Vesga, m.63); Muniain, Raul García, Córdoba (De Marcos, m.63); y Williams (Villalibre, m.78)

Real Madrid, 1: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde (Kroos, m.85), Modric; Asensio (Lucas Vázquez, m.74), Rodrygo (Vinicius, m.74) y Benzema (Jovic, m.93).

Gol: 0-1, m.73: Sergio Ramos, de penalti

Árbitro: José Luis González González (Comité castellano-leonés). Mostró tarjeta amarilla a los locales Raúl García (m.39), Dani García (m.73), Muniain (m.95) y Yuri (m.96), y a los visitantes Sergio Ramos (m.91), Casemiro (m.93) y Carvajal (m.96)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga, la séptima tras el parón por la pandemia, disputado en San Mamés a puerta cerrada