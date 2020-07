Barcelona: el VAR... de defenderlo a criticarlo

El VAR se ha vuelto el auténtico protagonista en las últimas jornadas de LaLiga. Tanto es así que anoche tras el partido ante el Villarreal el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no dejó pasar la oportunidad de denunciar las incidencias del VAR en los micrófonos de Mónica Marchante en Movistar+.

"Me sabe mal porque es la mejor liga del mundo, pero el VAR no está dando la altura. Es poco equitativo después del confinamiento". El presidente ha puesto en duda la "neutralidad" del VAR en las últimas decisiones en los partidos con el Real Madrid señalando de forma contundente que "siempre favorece al mismo".

Sin embargo, si retrocedemos en el tiempo y viajamos hasta el mes de mayo de 2018, en una entrevista concedida a RAC1 Josep Maria Bartomeu tenía una opinión bastante diferente de la que exhibió anoche. El presidente reclamaba la aplicación inmediata del VAR y reconocía que con la implantación del videoarbitraje el Barcelona tendría otra Liga si se hubiera aplicado en su día.

Además el mismo portavoz de la entidad catalana, Josep Vives, recordaba en el mes de febrero que desde el Fútbol Club Barcelona siempre se había defendido el uso del VAR llegando incluso a pedir que no se hiciera polémica sobre un sistema que aún estaba por perfeccionar.

De la afirmación "creemos radicalmente en el VAR" del portavoz del FC Barcelona, Josep Vives, a las críticas palabras de Bartomeu como "el VAR no está dando la altura" han transcurrido tan solo cinco meses.

El Real Madrid, más de lo mismo

No obstante, el eco del VAR va más allá de la Ciudad Condal. Tanto es así que en Madrid tampoco tienen muy definida su opinión. De hecho, Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, en el mes de junio quitó importancia a la influencia de los árbitros en sus victorias.

En aquel momento el defensa respondió al ruido que se estaba generando en torno al equipo blanco y las actuaciones arbitrales que les habían podido beneficiar en los últimos tiempo y pidió que nadie "se haga películas", defendiendo que el liderato se debía a la buena racha de resultados y la buena preparación física durante el parón.

En los micrófonos de Movistar+, Ramos criticó que "todo el ruido que se genera es porque estamos líderes, cuando no lo éramos no se hablaba tanto". "Los árbitros y el VAR a veces te benefician y otras te perjudican pero no creo que tomen ninguna decisión predeterminada.

Unas palabras que entran en contradicción a lo que señaló el capitán blanco en el mes de febrero tras el partido con el Levante, en el que envió un recado al colectivo arbitral y en especial al colegiado del encuentro, Hernández Hernández, al que acusó de tomar "decisiones predeterminadas". Así como también fue contundente al afirmar que "el criterio es distinto según los días" y volvió a subrayar que "antes los árbitros eran más respetuosos y los capitanes podían hablar con ellos".

Lo que a día de hoy sí está claro es que el VAR ha llegado a LaLiga para quedarse, pero lo que todavía no sabemos es si Barcelona y Real Madrid se van a poner de acuerdo.