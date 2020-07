Simeone defiende las decisiones del VAR con el Real Madrid

Quizá los seguidores del Real Madrid esperaban otra cosa, pero la realidad escuchando a Simeone es que el entrenador del Atlético de Madrid ha defendido las decisiones del VAR respecto al conjunto blanco o como mínimo les ha encontrado una explicación. En la previa de su partido ante el Celta, el Cholo ha valorado la polémica arbitral y también el estado físico y anímico de Joao Félix, que no estará por lesión ante el Celta.

VAR y arbitrajes

"No voy a repetir cosas que ya dije y ahora no tienen sentido. Lo dije cuando lo pensé y lo comenté. El VAR expone todo. Antes no teníamos la posibilidad de ver algo que se ve. Se pueden equivocar. El VAR es más justo con todo, con los que ganan porque si les cobran más penales es porque atacan más como el Madrid. El VAR expone todo".

Quejas de Real Madrid y Barcelona

"Creo que el VAR expone lo que podemos ver todos. Lo ve el árbitro, lo ve la gente, nosotros lo revisamos. Después hay una persona, la que decide, que es el que está en el VAR. Vamos a ser perjudicados y beneficiados. Ahora nos queda todo claro. Se ve. Quedamos más expuestos todos".

Joao Félix, enfadado tras ser sustituido

"Salía al partido ante el Mallorca con un golpe importante que se llevó ante el Alavés. Empezó con entusiasmo. Haciendo ocasiones de gol, como siempre. Y otras situaciones que tiene que ir mejorando. Nos centramos siempre en Joao, pero hay otros como Lodi, un chico joven que tiene partidos extraordinarios y otros en los que no sostiene el equilibrio. Vamos a darles tiempo. Tienen talento y calidad. No se tienen que salir del grupo, estar involucrados, tener paciencia. Todo el enojo que tiene por demostrar sus cualidades. Por momentos le cuesta, pero pocos futbolistas a los 20 o 21 años ya están hechos. Tiene un talento indudable. Es un chico humilde, respetuoso, que se lleva bien con todo el mundo. Tiempo".

Penaltis en el Atlético

"El Atlético es de los equipos que más penaltis ha fallado en la historia. Intentaremos seguir mejorando algo que es muy importante y es difícil. Los porteros son mejores. Esperemos mejorarla".