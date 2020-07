El entorno y las quejas de James Rodríguez no convencen al Atlético de Simeone

Con un claro y contundente "no". Así responden fuentes muy cercanas a la dirección deportiva del Atlético de Madrid cuando Libertad Digital se ha puesto en contacto con ellas para preguntar sobre la posibilidad de ver a James Rodríguez a las órdenes de Simeone. Las mismas fuentes reconocen que el año pasado el traspaso estuvo cerrado al 90% hasta el 3-7 del derbi veraniego, pero en la actualidad todo eso ha cambiado y el jugador del Real Madrid no entra en los planes inmediatos del equipo entrenado por el Cholo.

Pese a que desde Colombia se sigue hablando día sí y día también de las ganas de James de vestir la elástica rojiblanca, el contexto actual le aleja del Metropolitano. Además, ese tipo de campañas y movimientos periodísticos y patrióticos que se generan de forma superlativa alrededor de James hacen que un sector importante del Atlético descarte su fichaje.

En las últimas semanas, el propio James ha dado varias entrevistas en las que de forma directa o indirecta ha mandado mensajes críticos contra la decisión de Zidane de no contar con él en el Real Madrid. Y no solo ha sido James el que ha hablado ya que algún que otro familiar, muchos periodistas colombianos e incluso leyendas del fútbol cafetero, no pierden la oportunidad de valorar la situación del '10' cada vez que la misma no es positiva para los intereses de James.

Por otro lado está Simeone. Cualquiera que conozca un poco al Cholo sabe que en su 'línea editorial' está marcado a fuego el trabajo, pero no las quejas, sobre todo si estas son públicas. El último gran ejemplo es Marcos Llorente. El '14' no abrió la boca cuando no jugaba ni un minuto con el Atlético y eso que vino del Real Madrid donde tampoco era importante para Zidane. Es una situación parecida a la de James, sin embargo, Marcos solo ha hablado en el terreno de juego y eso le ha acabado dando un merecido premio en forma de minutos y titularidades.

Nadie duda de la profesionalidad de James, tampoco de su talento, pero sí se duda de que sea el estilo y la mentalidad que Simeone necesita para su equipo. Un creador de juego siempre sería bien recibido por parte atlética y más desde la afición, que pide un jugador así desde hace tiempo, sin embargo, habría que ver cómo aceptaría James no ser titular siempre o ser sustituido con asiduidad. Eso mismo le pasa a Joao Félix este año. Su calidad es indudable aunque de poco le sirve si el Cholo considera que el partido necesita otra cosa. James necesita sentirse importante en su nuevo equipo y el Atlético y el Cholo no le garantizan eso.

Lo que tampoco ha ayudado ni mucho menos a mejorar este pensamiento rojiblanco ha sido la revelación de Zidane acerca de la petición de James de no viajar a Bilbao porque se siente mal si no tiene opciones de jugar.