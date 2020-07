La leyenda del Manchester United, Dimitar Berbatov, cree que el Real Madrid extraña al astro portugués, Cristiano Ronaldo. A pesar de que el club blanco va en camino de conseguir un nuevo título de Liga, considera que el vacío dejado por su ex compañero en los red devils es muy grande.

"Era una parte gigantesca del equipo" , expone el ex futbolista búlgaro del hoy '7' de la Juventus. A pesar de que el equipo esté avanzando sin el luso, se reafirma en el hecho de que el club madridista lo sigue echando de menos por lo obtenido anteriormente, en parte, gracias al goleador. Algo que, afirma, le sucederá al Barcelona cuando Messi salga del club blaugrana.

Siguiendo con el elogio de su ex compañero en el club inglés considera que "nadie puede decir que no se está saliendo", en relación a las temporadas que lleva realizando en el club turinés. "El día que Cristiano deje de jugar, será uno de los días más tristes del fútbol mundial", comenta, para añadir que lo será para aquellos que "no siguen al astro portugués".

Mason Greenwood, su posible sucesor

Para Berbatov, si existe un posible sucesor de Cristiano, es el futbolista de 18 años Mason Greenwood, actualmente en la plantilla de los diablos rojos. Un jugador con unas condiciones que, para el también ex jugador del Tottenham, le hacen tener el potencial de ser uno de los mejores jugadores del mundo.

Para él, como antes hubo un Pelé o Maradona y tuvieron sus relevos; considera que los Greenwood, Neymar o Mbappe podrían alcanzar el nivel de los Messi o Cristiano, "aunque pueda parecer increíble" concluye.