Juanfran Torres, uno de los mejores laterales europeos en la última década, dijo adiós al Atlético de Madrid y, a sus 35 años, hizo las maletas y se embarcó rumbo a una nueva aventura en el Sao Paulo brasileño.

El defensa reflexiona y cuenta cómo está viviendo la crisis del coronavirus en Brasil, confinado desde marzo y el segundo país más afectado del mundo, y habla sobre su primer año lejos de España en una entrevista concedida a la agencia EFE, además de repasar la actualidad mundial y señalar al gremio que pertenece, del fútbol de élite por el comportamiento que han transmitido durante la pandemia.

"Durante esta pandemia he visto a muchos jugadores y a mucha gente no tomárselo en serio en las redes sociales. (...) La situación en el mundo tan mala que estamos viviendo y que si uno bailando, uno cantando. Ha habido mucha gente que ha dado un ejemplo horrible a la sociedad. Pero horrible. Luego se quejarán de que hablan mal del jugador, que tiene mucho dinero, que lleva una vida de lujo, de no sé qué...", se lamenta amargamente el de Crevillent (Alicante).

Juanfran hace hincapié desde su casa a las afueras de Sao Paulo: "He visto mucha hipocresía, no solo en el mundo del fútbol, he visto mucha hipocresía en las redes sociales". Asimismo, se lamenta por las medidas tomadas en Brasil para controlar la pandemia: "No estamos siendo capaces —hablo en primera persona del plural, porque estoy aquí y me siento un brasileño más— de poder controlar un poquito el virus como se ha controlado en otros lugares y tenemos que convivir con esta situación, que no es la mejor posible porque en Brasil ahora está sufriendo mucha gente".

Relativo a la vuelta a la competición, el campeonato Carioca, que enfrenta a los principales clubes del estado de Río de Janeiro, ya se ha puesto en marcha, mientras que el Paulista, el de la zona de Sao Paulo, en el que juega Juanfran, todavía no tiene fecha: "En Brasil, es todo tan grande, es muy difícil que todo el mundo vaya de la mano. Ojalá todos fuésemos de la mano, ojalá todos fuésemos en la misma dirección y nadie tuviese problemas, pero es muy difícil. Pues ellos han decidido comenzar, hay que respetarlos y cuando nos toque a nosotros, pues que otras personas nos respeten. Todos pensamos que el Paulista se va a reanudar ahora a finales de julio", reflexiona el jugador del Sao Paulo.

"No puedo volver sin ser campeón con el Sao Paulo"

Dejando a un lado el coronavirus, Juanfran se muestra encantado de haber tomado la decisión de unirse al proyecto tricolor y no piensa en otra cosa que no sea triunfar con el cuadro rubinegro: "Lo que más quiero es ser campeón aquí, más que alargar mi contrato, salir a otro equipo o retirarme. No puedo volver a España sin ser campeón con el Sao Paulo antes".

Además de hacer un guiño a Dani Alves, ahora compañero de equipo, al ser preguntado por los laterales en los que se fijaba en sus inicios en la posición: "En los que me decía Adrián (López), que ahora está en el Osasuna. Me decía 'los tres mejores laterales derechos para mi sois Alves, Lahm y tú'. Como me decía esto, y Adrián que es muy bueno y sabe mucho de fútbol, pues me fijaba en ellos", bromea.