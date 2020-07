La mejor versión de Hazard no volverá hasta la próxima temporada

El tobillo de Hazard está siendo un mayor problema del que se intuía en los días previos al reinicio de LaLiga. El futbolista Belga, que se ha perdido los dos últimos encuentros ante Getafe y Athletic de Bilbao, es duda para el siguiente encuentro de este viernes ante el Alavés. Tras un día de descanso, el martes los jugadores del Real Madrid regresaron a los entrenamientos sin Hazard al mismo ritmo que sus compañeros. La primera parte de la sesión, la más suave, sí contó con la presencia del Belga. La segunda, la más intensa y que incluye pequeños partidos, fue sin Hazard con quien no se quiere correr ningún riesgo.

El exfutbolista del Chelsea está viviendo su peor temporada como profesional. Nunca había tenido tantos problemas de lesiones. Hazard sigue explicando a los médicos del Real Madrid que todavía no se encuentra cómodo y que no tiene las mejores sensaciones en el tobillo del que se operó. Es fundamental para el fútbol que practica con tantos cambios de ritmo y de dirección. Es un jugador que regatea bastante y que suele recibir patadas en esa zona. En el último encuentro que disputó, ante el Espanyol, recibió una entrada que sacó a la luz que su tobillo no está 100% recuperado para la actividad diaria de una temporada de fútbol.

Zidane es consciente de todo ello y ha ido dosificando los minutos de Hazard desde que se reinició el campeonato. Ante el Eibar jugó 60 minutos. Ante el Valencia jugó 82 minutos. Ante la Real Sociedad se quedó en la grada y no calentó pese a la igualdad en el marcador hasta el final. Ante el Mallorca, 62 minutos y ante el Espanyol, otra vez 62 minutos. En la mayoría no pasa de la hora de juego y se ha perdido tres de los siete encuentros que se han disputado. Hazard intentará apurar sus opciones para jugar el viernes porque quiere colaborar en la conquista del título. Le quedan los entrenamientos del miércoles y jueves para intentarlo.

El fichaje estrella del Real Madrid apenas ha contribuido esta temporada y eso da más merito aún a Zidane y lo que está consiguiendo. Hay que recordar que Hazard se lesionó el tobillo en noviembre de 2019 ante el PSG. Han pasado 8 meses y sigue sin tener buenas sensaciones. Su lesión fue más complicada de lo esperado porque, tras reaparecer, volvió a lesionarse y tuvo que operarse en el mes de marzo. La cuestión es que Hazard, que ha sido un jugador con pocas lesiones, sí tiene en su historial dos intervenciones en esa zona del tobillo. En el 2017 ya tuvo que pasar por el quirófano y le unieron las partes fracturadas con una placa con tornillos. Aunque reaparezca para este desenlace de temporada, en el club son conscientes de que no verán su mejor versión hasta la próxima temporada.