Rivaldo, histórico jugador de los 90 del FC Barcelona y embajador de Betfair, considera que los movimientos realizados por Josep María Bartomeu, presidente de la entidad barcelonista, criticando el sistema del VAR son solo "distracciones" para no sacar a relucir el verdadero problema que, según el carioca, es el pobre fútbol desplegado por el conjunto azulgrana.

Para el exjugador, es algo normal que puedan causar discrepancias las decisiones del videoarbitraje. Pero él nunca ha creído que haya premeditación a favor del Real Madrid o de la propia entidad blaugrana. De esta manera, considera que fundamentalmente el objetivo del presidente de su ex equipo es desviar la atención mediática en un "momento convulso" que vive el club.

Remarcó que no cree que el equipo blanco sea líder por el VAR, ya que " el Barcelona era líder antes del parón y ahora el que está delante es el Real Madrid". Uno de los partidos que al ex internacional no le gustó fue el derbi ante el Espanyol. Reconoció que todos esperaban algo mejor, "especialmente después del gran partido ante el Villarreal" .

Aunque si hay algo que le preocupa al exfutbolista especialmente es la Champions. Le preocupa por el bajo ritmo del equipo, sin público, con un Nápoles lanzado... para el ex delantero "la vuelta de octavos puede ser peligrosa". Y es que para el ex azulgrana, la competición parece que está lejos, pero está "a la vuelta de la esquina".

En materia de fichajes, considera que el Barcelona debe ir a por su compatriota Neymar. "Hacerlo ya para este verano" comenta, para añadir que sería un fichaje perfecto para "animar el grupo y dar alternativas a los partidos".

Por último, no dudó en reconocer que le daba cierta pena el descenso del rival de la ciudad, el RCDE Espanyol. "Es una pena porque el fútbol español va a perder un gran derbi, una gran rivalidad", comentó.