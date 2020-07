El 1 de mayo de 2019, Iker Casillas, sufrió un infarto de miocardio del que, afortunadamente, pudo recuperarse meses después. Sin embargo y, pese a no sufrir ningún tipo de secuela, el portero anunció el fin de su carrera bajo los palos por lo que hasta el momento no ha regresado a los terrenos de juego, un hecho que no han olvidado los hinchas del Oporto.

El club "portista" está a un paso de conseguir su 29º título de Liga pues sólo le falta obtener un punto en los partidos que le restan ante Sporting Clube, Moreirense y Sporting de Braga, o esperar a que el Benfica no gane uno de sus tres partidos restantes. Sin embargo, Iker no sería considerado campeón al no haber disputado ningún minuto todavía.

Es por ello que la hinchada blanquiazul ha lanzado una campaña en redes sociales a favor del guardameta bajo el hashtag #ikercampeao con el que pretenden que Casillas vuelva a jugar, aunque sea un minuto, para sumar a su palmarés la que sería su segunda Liga con el Oporto.

Los hashtags #ikercampeao y #5minutosIker han tenido una gran acogida tanto por parte de los seguidores portugueses como también españoles y se han viralizado pidiendo que el meta salga al terreno de juego al menos un minuto para que pueda proclamarse campeón de la Liga Nos.

Una fecha para la historia

Así mismo, la campaña se pone en marcha en una fecha señalada para Casillas, ya que hoy se cumplen 10 años del Mundial de Sudáfrica 2010. Una cita en la que el portero "portista" volvió a ser una pieza clave en la final con aquel espectacular mano a mano con Robben. Y, casualmente, cinco años atrás, Iker se despedía de la que había sido su casa después de 16 años en el Real Madrid.