El TAS revoca la sanción del Manchester City y podrá jugar en Champions

EL Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) ha revocado este lunes la sanción de dos años sin poder jugar en Europa impuesta por la UEFA al Manchester City y podrá jugar en Liga de Campeones la temporada que viene.

El TAS concluyó, después de escuchar las apelaciones del City, que el club inglés no camufló "fondos de capital" como "ingresos de patrocinadores", pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA.

La sanción de dos años sin competir en Europa es levantada y la multa económica se ha reducido de 30 millones de euros a 10 millones.

El City recibió la sanción el pasado 14 de febrero, por haber ido en contra de la normativa de licencias de la UEFA y del fair play financiero.

La Cámara de Adjudicaciones de la UEFA (CFCB) consideró, una vez revisadas todas las pruebas, que el City había "cometido graves infracciones en las regulaciones de licencias de la UEFA y en las regulaciones relativas al fair play financiero, al exagerar su beneficio de patrocinadores en las informaciones transmitidas a la UEFA entre 2012 y 2016".

El TAS, que realizó videoconferencias con las partes implicadas los días 8, 9 y 10 de junio, ha concluido que la decisión debe ser revocada y reemplazada por la siguiente. "El Manchester City ha contravenido el artículo 56 de las regulaciones sobre licencias de clubes y sobre fair play financiero. El Manchester City tendrá que pagar una multa de 10 millones de euros a la UEFA en 30 días", apuntó el TAS en un comunicado.

El organismo aseguró que la mayoría de infracciones cometidas por el club inglés no se pudieron demostrar o habían prescrito. "Como las acusaciones sobre haber camuflado fondos de capital eran significativamente más graves que obstruir las investigaciones de la CFCB, no era apropiado imponer una exclusión de las competiciones europeas por no haber cooperado correctamente", comunicó el TAS.

Para reducir la multa de 30 a 10 millones, el TAS se apoyó en los recursos financieros del club de Mánchester, la importancia de la cooperación de los equipos debido a las limitadas capacidades de investigación del CFCB, y la ruptura del City de tal principio.

El City aplaudió la decisión del TAS y afirmó que, a la espera de revisar con detalle la resolución del organismo, "el Manchester City quiere manifestar su satisfacción con la resolución que valida la posición del club y las pruebas que fueron presentadas". "El club quiere agradecer al TAS y a los miembros del tribunal por su diligencia durante todo este procedimiento", añadió.

De este modo, el City estará en la próxima edición de la Liga de Campeones al tener ya asegurado el segundo puesto en la Premier League.

Los celestes también podrían conquistar este año su primer título en la competición y, en estos momentos, están con un pie en cuartos de final después de derrotar en la ida de octavos al Real Madrid por 1-2.