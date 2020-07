El Atlético de Madrid no negociará por Oblak. Así de tajante se muestra el club a la hora de hablar de su portero titular. El equipo que quiera al jugador deberá pagar su cláusula y ni mucho menos aceptarán un trueque más dinero, posibilidad que surgió en las últimas horas por una publicación del diario inglés Mirror que hablaba de una oferta del Chelsea por el portero esloveno que, además de unas cifras millonarias, tenía dentro de la operación a Kepa.

Según las informaciones que tiene Libertad Digital, el año que se estima más peligroso con el tema Oblak es el próximo. De cara a este verano hay tranquilidad (siempre relativa) en el Atlético porque entienden que su cláusula de 120 millones en el nuevo fútbol es más fiable que antes de la crisis del coronavirus.

Por otro lado, Jan Oblak es feliz en el Atlético de Madrid, que con un equipo renovado este curso, sobre todo en defensa, ha vuelto a meterse en Champions y además sigue compitiendo en la Liga de Campeones tras eliminar a todo un campeón de Europa como el Liverpool. El proyecto sigue convenciendo a Oblak y eso es fundamental, ya que él decide su futuro. Fue Oblak el que dejó claro al Atlético en su última renovación que daba igual una cláusula de 120 millones que una de 300 o 500. Cuando el proyecto no le parezca ambicioso o no vea mejoras en el mismo pensará en salir.

Oblak tiene contrato hasta 2023, renovó el año pasado con una ficha que ya se filtró en su día de alrededor de 10 millones netos por curso y para el Atlético sería una auténtica sorpresa que Jan le dijese al club que no quiere seguir el año que viene. Eso sí, el año peligroso se estima que sea el próximo, concretamente el verano de 2021 ya que podría volver a normalizarse el mercado y muchos equipos podrían lanzarse a por un portero como Oblak. El rendimiento del proyecto del Atlético marcará mucho el futuro de Jan. Traducción: el club debe estar a su altura.

Simeone dejó claro hace tiempo que para seguir alcanzando cotas altas, el Atlético debe sostener a sus estrellas y en caso de no conseguirlo por falta de potencial económico respecto a otros clubes, al menos no debe negociar por ellas. Así pasó con Griezmann, Rodrigo o Lucas Hernández. Los tres se marcharon, sí, pero solo con el pago de su cláusula por parte de Barcelona (120), City (70) y Bayern (85), respectivamente. El Atlético no quiere negociar por sus estrellas y la culpa de ello la tiene el Cholo.

Adán tiene la última palabra sobre su futuro

Según ha podido saber Libertad Digital, el Atlético de Madrid, a través de su director deportivo Andrea Berta, le comunicó a Antonio Adán que si es por el club, el ex del Betis seguirá como segundo portero colchonero. Adán prorrogó su contrato más allá del 30 de junio para disputar también la Champions en agosto, pero confirmó al club que se está pensando su futuro. Berta ha hablado con él y le ha pedido que se decida cuanto antes. El guardameta tiene varias opciones y pese a que es feliz en el Atlético no tiene claro si quiere seguir con el rol de suplente de Oblak, es decir, jugar solo la Copa y tener muy pocas oportunidades.

Adán le ha dicho al Atlético que decidirá cuando acabe la Liga y, por lo tanto, la dirección deportiva sabrá si necesita o no un nuevo suplente de Oblak antes de que empiece la Final a 8 de Lisboa.