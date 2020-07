Le costó en este final de Liga Smartbank, pero al final, el Huesca lo ha conseguido. Ya desde el comienzo de la Liga tuvo momentos de altibajos. Parecía que al conjunto azulgrana le costaba conectar con la idea de Míchel.

La victoria ante el Numancia ha sido el resumen en 90 minutos de toda la campaña del equipo aragonés. Un quiero y no puedo inicial pero al final, están arriba. No hay que olvidar que esta segunda posición la consiguió tras la caída del otro equipo de Aragón, el Zaragoza en la jornada 37. La cogió con fuerza y no ha habido forma de que la soltara. Hoy, de forma matemática, son con pleno derecho equipo de Primera. ¿Quién sabe si no son incluso campeones la próxima jornada tras el la derrota del Cádiz ante el Girona?

El partido comenzaba con un Numancia echado hacia delante. Un remate de Adri Castellano de cabeza ponía ciertos nervios en la parcela del Huesca. Lo intentaba el equipo de El Alcoraz, pero caía una y otra vez en situación antirreglamentaria. Pero la maquinaria oscense, sin reblar, empezaba a funcionar poco a poco y no dejó de intentarlo.

Rafa Mir conseguía encontrarse ante la portería numantina en varias ocasiones. Pero el intentar terminar él solo la jugada, impedía ver a compañeros que le seguían y podían colaborar para obtener el primer tanto. Míchel lo veía y sufría como si fuera un aficionado más.

Las jugadas que no terminaban ,y esas oportunidades que el colegiado seguía considerando en posición antirreglamentaria, ponían cierto nerviosismo en el campo. Por suerte, el gol de Ivi en Almería daban cierta tranquilidad.

Llegó la segunda parte y un gol del Almería ,obra de Darwin Núñez, era respondido desde los once metros por Rafa Mir. No tardaría en llegar la felicidad absoluta a la entidad de Huesca, primero con un nuevo gol desde el Bierzo, obra de Yuri, y con el segundo de Rafa Mir. Volvía a ser equipo de Primera los de Míchel.

Si ya estaba siendo bonito el partido, el tanto de Okazaki de tacón puso un añadido más al pastel del ascenso. El Huesca comenzó a templar su juego y a darle con inteligencia el balón a un Numancia que lo intentaba con ganas pero sin acierto.

Así acababa el encuentro en el Alcoraz, a falta de que hiciera lo propio el duelo en el Bierzo. Un encuentro en que el Almería fue sorprendido por una 'Ponfe' que supo ponerse por delante y luchar por mantener esa victoria. Una victoria que les sirve para mantenerse un año más en la Liga Smartbank. Mientras que el Almería deberá luchar, junto al Zaragoza, por una tercera plaza en los Play Off de ascenso

Finalizado el encuentro, la felicidad y emoción de un grupo que volvía a Primera se podía ver en el rostro de un Míchel que un año antes había sido salido de su 'Rayo'. Y que gracias a esta oportunidad en Huesca, ha demostrado su calidad táctica y técnica en un grupo con ganas y fútbol.

Ficha técnica:

Huesca: Álvaro Fernández, Pedro López. Josué Sá (Datkovic, m. 72), Jorge Pulido, Javi Galán; Rico, Mosquera, Juan Carlos (Eugeni, m.80), Ferreiro (Kelechi), Okazaki (Cristo, m.80), Rafa Mir (Mbula, m.88)Hu

Numancia: Dani Barrio, Calero, Bernardo, Adrián Castellano, Héctor Hernández, Erik Morán (Vidorreta, m.84), Otegui (Noguera, m.70), Moha (Nestor Albiach, m.70), Curro (Abel Cornejo, m.84), Nacho, Zlatanovic (Herrera, m.87)

Goles: 1-0, m.54: Rafa Mir; 2-0 m.68 Rafa Mir; 3-0 min.78 Okazaki

Árbitro: López Toca(colegio cántabro). Mostró tarjeta amarilla a Héctor Hernández (m. 52) y a Josué Sá (m. 61)del Huesca

Incidencias: Jornada 41 de la Liga Smartbank en el Estadio de El Alcoraz sin espectadores