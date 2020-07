El Balón de Oro se cancela este año por el coronavirus. Así lo han confirmado desde France Football, organizador del trofeo. Una temporada diferente y complicada a consecuencia del virus que ha .Por primera vez desde su creación en 1956, el galardón no se entregará.

Las razones expuestas por el medio de un comunicado son "que no se cumplen todas las condiciones" , que un año tan diferente año "no puede, ni debe, tratarse como un año ordinario". Añade que tan solo solo dos meses de los once de competición pueden tomarse como posibles para "formarse una opinión y decidir entre los mejores"

Un trofeo en el que Karim Benzema por su importancia en la Liga obtenida por el Real Madrid podía haber acompañado a los ya conocidos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi entre los tres mejores de cara a la entrega del galardónobtenerlo. Otro de los nombres fuertes de la temporada estaba siendo Robert Lewandowski

La FIFA ya había cancelado el premio "The Best" en marzo y ya se encontraba, por aquel entonces, el "Balón de Oro" en duda de celebrarse.