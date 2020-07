Dimitar Berbatov, leyenda del Manchester United y embajador de Betfair, cree que Sergio Ramos habría sido candidato a ganar el Balón de Oro 2020, aunque el prestigioso galardón de France Football no se va a otorgar este año por culpa de la pandemia del coronavirus.

"Sergio Ramos ha hecho una temporada espectacular y todo el mundo sabe que es un pedazo de defensa. Esta temporada se ha salido metiendo goles y ha liderado al Real Madrid como un ejemplo de capitán. Asume todas las responsabilidades, da el paso de lanzar los penaltis en momentos cruciales y ha decidido partidos clave. Al final, es una lástima que en este tipo de premios se escoja casi siempre a delanteros o centrocampistas. Quizá este año habría sido una buena oportunidad para que lo volviera a ganar un defensa".

Berbatov recuerda en cualquier caso que "competir en la era de Messi o Cristiano Ronaldo no es sencillo". "Es algo parecido a lo que le sucedió a Van Dijk el año pasado", señala. "Estoy seguro de que Messi y Cristiano habrían estado de nuevo ahí, peleando por el premio. Pero también lo habría estado (Robert) Lewandowski, que se merece un gran reconocimiento. Está en un gran estado de forma, pero no tiene tanta publicidad y atención como Messi y Cristiano. Y pese a ello, creo que es ahora mismo uno de los mejores del mundo", valora.

"Oblak sería un fichajazo"

Berbatov también ha opinado del posible fichaje de Jan Oblak, portero esloveno del Atlético de Madrid, por el Chelsea. "Estoy viendo las cantidades de las que se está hablando y, te digo algo: aun costando 150 millones de euros, Oblak me seguiría pareciendo un fichajazo. El Chelsea no cometería un error por invertir semejante cantidad en él", apunta.

"Oblak es un jugador increíble –continuó– y después de tanto tiempo en el Atleti, quizá es el momento de moverse. Creo que el Chelsea hace bien en ir tras él. Cierto es que se han gastado un montón de dinero hace dos años fichando a Kepa (Arrizabalaga), pero a Kepa no le está yendo bien, después de sus broncas con Sarri, lo que no le ha hecho ningún favor. Así que el Chelsea tiene que buscar un nuevo portero y han hecho lo correcto yendo a por Oblak", afirma un Berbatov que, en cualquier caso, destaca que el fichaje del meta esloveno "no será fácil".

En defensa de De Gea

Por último, Berbatov defiende a David de Gea tras los errores que el portero español de los diablos rojos cometió el pasado fin de semana en la semifinal de la FA Cup contra el Chelsea. "La gente se olvida de la cantidad de veces que De Gea ha salvado al United. Pero así es la naturaleza humana, tendemos a olvidarnos rápido de las cosas buenas y saltamos a la mínima en cualquier pequeño error para señalar al culpable", empezaba su análisis.

"Para mí De Gea sigue siendo uno de los mejores. Está pasando por un momento complicado, pero han transcurrido casi diez años desde que llegó y está preparado mentalmente para superar un momento así", insistía el embajador de Betfair antes de dirigirse a los críticos del portero español.

"A veces no sé qué quiere la gente. Quieren que salga y diga 'he cometido un error' cuando es obvio que eso ha pasado. Seguro que cuando David volvió a casa le dio mil vueltas al asunto, porque es lo que todo gran jugador hace y seguro que en los próximos días trabajará para mejorar y salir de esta situación", concluyó.