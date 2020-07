Uno de los duelos clásicos de la Premier League entre el Liverpool y el Chelsea , que finalizó con un resultado de cinco a tres a favor de los locales, trajo consigo un importante cruce de declaraciones entre Jürgen Klopp y Frank Lampard al finalizar el encuentro. Y no parece haber terminado.

Todo comenzó a consecuencia de la celebración de los goles marcados por parte de los jugadores locales, y que molestaron al técnico del Chelsea. Cabe destacar que mientras el equipo de Anfield ya es campeón de la liga inglesa, los de Standford Bridge aún se están jugando una plaza en Europa.

Durante el transcurso del duelo, Lampard se dirigió de forma airada al banquillo local, según los medios británicos: "Ganas un título y te vienes arriba". Aunque intentó el propio ex futbolista calmar la situación tras el encuentro, Klopp fue muy claro y severo con el técnico rival.

Según el diario The Guardian, el técnico del club de Mersey entendió que durante el choque Lampard estaba en "modo competitivo", algo que respeta completamente. Pero que debe acabar con el pitido final, dejando claro que las formas del ex internacional no estuvieron bien tras finalizar el mismo.

Parece ser que las formas que tuvo Lampard tras el encuentro no fueron las adecuadas para el técnico alemán. "Con el pitido final, cierras el capítulo, se acaba. Eso es lo que no me ha gustado", dijo. Aunque considera que el técnico 'blue' aún es joven y todavía debe de aprender. .