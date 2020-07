El juez de Disciplina Social de LaLiga ha expresado que el Fuenlabrada actuó correctamente y ha criticado la acción, sin aludirla expresamente, del Deportivo de la Coruña y los diferentes políticos gallegos por el "ruido mediático" causado por los positivos del conjunto madrileño.

El juez considera que "el encuentro no se va a poder disputar", que el resultado es "absolutamente intrascendente" ya que el equipo gallego ya ha descendido a Segunda B y que la suspensión o no del derecho del Fuenlabrada no afecta al Deportivo, "yendo sus intereses por otros derroteros".

Catalogó de ejercicio de "ciencia ficción" la idea de haber influido con el encuentro sobre otros que se disputaba. Y criticó la repercusión mediática llegando a superar "los límites razonables", según comenta el propio juez.

El magistrado volvió a reprender, en este caso a los responsables políticos gallegos por pretender hacer ver responsabilidades, incluso penales, en un contagio en el que los deportistas han cumplido todos los protocolos, buscando obtener beneficios a partir de la desgracia ajena.

En relación al Fuenlabrada piensa que los contagios son "fruto del azar" o de "alguna imprudencia" pero que no infringió ninguna norma de los protocolos. Y que no se adoptará la medida solicitada de "suspensión del derecho del Fuenlabrada a participar en una competición profesional durante la tramitación del expediente".

Termina sosteniendo que "las consecuencias formales de la celebración o no de los encuentros pendientes es cuestión que han de decidir las entidades competentes", que son la Federación Española y LaLiga, y no el propio juez.