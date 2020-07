El entrenador del CF Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, ha hablado este martes por la noche en El Primer Palo —el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio— sobre el caso de los positivos por coronavirus en su plantilla (hasta el momento van 26) que tanto revuelo ha generado en el fútbol español.

El pasado lunes 21 de julio, el partido Deportivo-Fuenlabrada en Riazor, de la última jornada de LaLiga SmartBank (Segunda División), fue suspendido tras detectarse varios positivos en la expedición del club madrileño que viajó a La Coruña, mientras que el resto de la jornada se disputó con normalidad. La plantilla del Fuenla se encuentra confinada desde entonces en el Hotel Finisterre de La Coruña, mientras que el jugador Chico Flores (uno de los que dio positivo) incluso tuvo que ser trasladado a un hospital de la ciudad herculina, aunque afortunadamente ya ha sido dado de alta.

Sandoval, que este miércoles deberá declarar de forma telemática ante el juez de la Federación Española de Fútbol (RFEF) que instruye el caso —junto al presidente de la entidad, Jonathan Praena, el jugador Hugo Fraile y su agente, entre otros—, reclama más "sensibilidad" a la sociedad, teniendo en cuenta cómo se está viviendo en nuestro país la pandemia del coronavirus.

Dice el preparador madrileño que "hay que ayudar al enfermo", además de lamentar "la mala suerte de que haya salido todo lo que ha salido" en la última jornada de Segunda.

Y no duda Sandoval en arremeter contra el Deportivo de La Coruña, que entre otras cosas ha pedido que se anule su descenso y que descienda por la vía administrativa el Fuenlabrada, acusando al equipo madrileño de atentar contra el derecho a la salud. "Para mí el Dépor es un club señor. Tengo familia y amigos en La Coruña, y te lo digo sinceramente: me duele que a partir de una desgracia busquen sacar tajada", ha apuntado un José Ramón Sandoval que lanza también una advertencia en la entrevista concedida a El Primer Palo. "No voy a permitir que nadie dude de la credibilidad de mis jugadores porque lo he visto yo en persona", apuntó.