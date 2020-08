Iker Casillas se despide del Oporto levantando la Copa de Portugal

Detrás de cada entrenador serio y con disciplina se esconde también una gran persona. Durante estos 3 años he podido comprobar que @sergioconceicaoofficial es así: exigente al máximo y competitivo. Siempre quiere ganar y eso se transmite a sus jugadores. Es fácil decirlo ahora pero si estos tres años el @fcporto ha conseguido trofeos y poder luchar por ellos es por este entrenador. Con sus cabreos, claro!nhorabuena a todos los portistas!! Y por supuesto, a todos mis compañeros!! Hoy se ha mostrado esa raza que tanto presumimos los ADEPTOS de este club!! Una temporada gloriosa!! a>

