Nicolás Anelka se ha quejado de su etapa en el Real Madrid en un documental de Netflix titulado 'Anelka: incomprendido'

El ex futbolista francés llegó, procedente del Arsenal, al conjunto blanco por 5.600 millones de pesetas. Lo hacía tras varias campañas realizando buenas actuaciones en el equipo 'gunner'. Aunque su etapa como merengue fue de una única temporada, y en la que según él no supo adaptarse.

En el mismo documental, Anelka relata las dificultades que tuvo para adaptarse a sus nuevos compañeros desde el principio. "Después de la rueda de prensa, fui al vestuario. Llegué primero, me senté, pero los jugadores se acercaban y me decían: 'Ese es mi sitio'. Yo decía: 'Oh, lo siento, ¿puedo sentarme aquí?", comenta el francés. Así en varias ocasiones, según refleja en el propio documental.

Otro de los puntos que el galo no duda en resaltar es la presión a la que fue sometido al no anotar en sus cinco primeros meses. De hecho, en competición liguera solo anotó dos tantos en toda la campaña. "Había tanta presión... Estaba en la prensa todos los días. No podía tener una vida privada. No podía hacer nada", se queja el ex internacional.

También refleja una falta de sintonía con el equipo al negarse a hablar con él sobre su papel en el equipo, con lo que se negó a entrenar: "Un día llegué al entrenamiento y dije: 'Tenemos que hablar'. Dijeron: 'Hablaremos después del entrenamiento'. Y yo dije: 'No, antes". Por lo que fue sancionado por el club. Su vuelta a los entrenamientos tras este episodio lo recuerda como difícil porque, según el propio Anelka, los propios jugadores "estaban en su contra".

Por otro lado, reconoce que aunque ayudó a ganar la 'Octava' y de lo que está muy orgulloso, no hizo mucho y le hubiera gustado hacer más aunque no tuvo la oportunidad. También se sincera al decir que hubo cosas que o debía de haber dicho o hecho. "Fui muy pronto en mi carrera, tal vez demasiado pronto", dice el ex delantero.