El Zaragoza no consigue vencer a un Elche con diez (0-0)

El Zaragoza dejó escapar una gran oportunidad de llevarse el partido de ida ante un Elche que estuvo desde el minuto 30 sin un jugador.

El equipo zaragozano llegaba a los tan esperados playoff tras unas semanas convulsas pidiendo la cancelación de las eliminatorias al considerarse en desigualdad de condiciones que su rival.

El equipo ilicitano, por su parte, llegaba como sexto clasificado tras la derrota del Fuenlabrada ante el Deportivo en un encuentro igual de polémico y que incluso la propia victoria no estuvo salvado de la misma.

Los de Víctor Fernández fueron incapaces de conseguir marcar a un Edgar Badía denotando en exceso esa falta de efectividad que tenían con su máximo goleador, Luis Suárez. Una falta se notó a pesar de tener en su zona ofensiva jugadores muy contrastados como Burgui o Linares.

Una autoexpulsión tonta de Jonathas ponía en aprietos el partido planteado por Pacheta. Más aún cuando el equipo alicantino había avisado a través de un disparo por alto del de siempre, Nino.

Kagawa, con un Zaragoza que intentaba aprovechar su superioridad numérica, hacía emplearse a fondo a un Edgar Badía que volvía a hacerlo en un disparo de Burgui.

La oportunidad más clara del partido la tenía el Zaragoza en una jugada embarullada que despejó Verdú afortunadamente para el equipo local en el larguero. El equipo maño comenzaba a caer en la desesperación y permitía que llegara cierta tranquilidad en el conjunto ilicitano.

No pudo llevarse la victoria el equipo de la Romareda. Estadio en el que se decidirá todo de cara a la plaza de la final de play off por el ascenso. El Zaragoza necesita ahí sí sacar la victoria y no recibir un gol que complicaría los intereses del equipo zaragozano.

Ficha técnica:

Elche,0: Edgar Badía; Tekio (Dani Calvo, m.83), Josema, Verdú, Juan Cruz; Iván Sánchez, Folch (Josan, m.83), Mfulu (Escriche, m.58), Pere Milla (Manuel Sánchez, m.71); Jonathas y Nino (Fidel, m.58).

Real Zaragoza, 0: Cristian Álvarez; Vigaray, Guitián, El Yamiq, Nieto; Eguaras (Álex Blanco, m.85), Zapater (Soro, min.57), Guti; Kagawa (Javi Ros, m.85), Linares (André Pereira, m.78) y Burgui.

Árbitro: Ávalos Barrera (Comité Catalán). Amonestó a Josema (m.71) y a Verdú (m.93) por parte del Elche y a Kagawa (m.43) por parte del Real Zaragoza. Expulsó a Jonathas del Elche por roja directa (m.30).

Estadio: Martínez Valero. Partido de ida de las semifinales de playoff por el ascenso a Primera División.