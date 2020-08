Samuel Eto'o, ex jugador del Barcelona, dejó claro que no ve nada clara la salida de Messi del club azulgrana.

El internacional camerunés consideró en Sportia que el "Barcelona es Messi" y que si el argentino decidiera marcharse, debería de buscar otro nombre el club azulgrana. Unos comentarios tajantes que realiza tras las informaciones en las que se barajan la posible salida del '10' del club catalán. "Hay que hacer de todo para que termine su carrera en el Barcelona", comentó del que considera es "el mejor jugador de todos los tiempos".

El ex delantero reconoció que sufrió mucho en la derrota del Barcelona ante el Bayern de Múnich. Una derrota que le dolió no solo por Leo sino por todos los jugadores. "El que no ha jugado, no lo puede entender, eso existe en el fútbol", añadió.

Por último, deseó que las cosas cambien, que los que deben tomar decisiones lo hagan por el bien del club y hacer soñar a la afición de nuevo.