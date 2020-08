Leo Messi está dispuesto a explicar en público su marcha del FC Barcelona y los motivos que han llevado al jugador a enviar un burofax solicitando la carta de libertad; pero hay algo que el argentino no acepta, que le marquen cuándo y cómo hacerlo.

Así lo han anunciado fuentes cercanas al jugador en distintos medios de comunicación de Argentina, donde continúa Jorge Messi, su padre y agente, antes de aterrizar este domingo en Barcelona desde Rosario.

Además, la noticia difundida ayer por TV3 y confirmada, a su vez, por fuentes de la entidad catalana de que el presidente, Josep Maria Bartomeu, ofrecía su dimisión si Messi salía a hablar públicamente y le señalaba como responsable de su salida, no ha tenido el feedback esperado en Can Barça, pues el '10 ' no tiene previsto responderle.

Hasta el momento, Leo Messi estudia el momento idóneo para comparecer y dar las explicaciones necesarias, pero no en los términos que sugiere el presidente blaugrana.

Además mantendrá una política de comunicación que dependa exclusivamente de su figura y no piensa actuar en base a lo que le dicten los responsable del Barcelona, ni tampoco de ningún otro equipo.

Por otro lado, la limitación en reuniones de más de 10 personas impide la convocatoria de una rueda de prensa presencial por lo que las opciones que se estarían barajando serían un discurso a través de las redes sociales de Leo Messi o la concesión de una entrevista a algún medio de comunicación en concreto.

Tampoco está decidido cuándo se hará. Todo lo que sabemos hasta el momento es que el domingo el argentino se presentará en la Ciudad Deportiva de la Ciudad Condal para pasar los test PCR e "iniciar" la pretemporada. Por consiguiente, el fin de semana podría ser el momento en el que Leo Messi salga a hablar.