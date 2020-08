Mikel Oyarzábal, baja en la Selección por la covid

Mikel Oyarzábal, futbolista de la Real Sociedad, será baja para los partidos de la Selección española tras dar positivo por la covid.

El positivo tuvo lugar tras las pruebas realizadas por el club el pasado sábado. El propio futbolista lo confirmó este domingo, poco después de que la entidad donostiarra reconociera un nuevo positivo sin desvelar la identidad: "Quiero comunicar que he dado positivo en el último test realizado. Me toca estar en casa aislado y no podré acudir con la selección".

Un positivo confirmado que junto al de Aritz Elustondo y dos casos más cuya identidad forman no ha sido desvelada son los cuatro casos confirmados por el club y que dejan en una situación complicada al técnico txuri-urdin, teniendo a varios jugadores con lesión y tres casos de la covid más, y con el comienzo la Liga en el fin de semana del 13 de septiembre.

En lo referente a la convocatoria con el combinado nacional, Gerard Moreno sustituye al futbolista vasco como así lo han confirmado las redes sociales de la Selección Española de Fútbol.