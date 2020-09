Arthur Melo ha sido presentado como nuevo jugador de la Juventus de Turín este miércoles.

El futbolista brasileño se mostró agradecido a su anterior club, el Barcelona, reconociendo que le trataron "muy bien" y consideraba que era parte de "un proyecto ambicioso". A pesar de no salir de la mejor forma considera que podría haber sido "un impulso importante" en su carrera deportiva el jugar en el conjunto azulgrana.

Asimismo, se mostró encantado de la posibilidad de jugar de nuevo junto a Luis Suárez en la Veccia Signora: "No he hablado con él y no conozco su situación. Es un gran jugador y sin duda aportaría un gran valor al equipo", dijo.

En la presentación se mostró muy ambicioso en su nuevo equipo señalando que su objetivo principal con la entidad de Turín era obtener la Champions League. En relación a compañeros no dudó en catalogar de "casi la realización de un sueño" estar con Cristiano Ronaldo", además de comentar que la ambición del proyecto del conjunto italiano fue lo que le hizo aceptar.