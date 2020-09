Gareth Bale ha roto su silencio en una entrevista concedida a Sky Sports desde la concentración de Gales y antes de medirse a Finlandia.

El galés no ha dejado pasar la oportunidad de hablar de su futuro en un ambiente en el que se siente cómodo y ha asegurado que si sigue en el Real Madrid es porque la temporada pasada el Madrid bloqueó su salida. Hasta el momento el jugador desconoce qué va a ocurrir este mercado: "No lo sé, estoy en manos del club, pero ponen las cosas muy difíciles".

Acerca de su selección, de Gales, decía lo siguiente:

Cuando vengo aquí me siento muy feliz, muy cómodo, me siento bien recibido. Lo que se diga en Madrid no me afecta, sinceramente, tengo experiencia en lidiar con eso. Cuando vengo aquí me siento muy feliz y emocionado y motivado para jugar al fútbol.