La pandemia impidió que Van de Beek fichara por el Real Madrid esta temporada

El futbolista holandés Donny Van de Beek ha confirmado su fichaje por el Manchester United este miércoles. Sin embargo, el agente del futbolista ha reconocido que tenía un acuerdo con el Real Madrid en el verano de 2019 que debía haberse ejecutado en este mercado. Pero el parón y la crisis impidió que se llevara a cabo.

Sjaak Swart, agente del nuevo futbolista de los red devils, reconoció en el medio británico Sport Witness que el futbolista hubiera fichado por el Real Madrid si no hubiera aparecido la Covid-19. "Había muchos clubes interesados en Van de Beek. Estaba el Madrid, el Barça, la Juve, el Arsenal... En marzo estaba todo preparado para que fuera al Real Madrid, pero con la pandemia se aplazó todo. Los clubes no tienen ingresos, no pueden vender... todo el escenario cambió", reconoció.

Aún así considera que el fichaje de su representado es la decisión correcta ya que es un "club ganador y quieren volver a la senda de las victorias.