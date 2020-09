Toni Kroos, jugador del Real Madrid y de la Selección alemana, cree que la salida del Lionel Messi del Barcelona sería una baja importante en el equipo azulgrana. Además, reconoció que no consideraba que el argentino fuera capaz de cambiar el Camp Nou

El mediocampista alemán en la rueda de prensa pre partido antes del duelo de su selección ante la Selección española en Stuttgart por la jornada de la UEFA Nations League, catalogó de partido especial, dando importancia al trofeo al ser el que le falta y que hará todo lo posible por ganarlo. Considera que la lista en octubre será distinta por lo que deben aprovecharlo los que estén ahora en la lista de la selección aunque sin dudar que para él la meta es la Eurocopa 2021.

En relación al torneo continental de selecciones, explicó que era normal que hubiera jugadores con mucha hambre por la Euro 2021, y prefirió ver como iba la temporada para ver cómo llegaban. En relación a jugar con Reus reconoció que era un gran jugador cuando está bien, que no había tenido el privilegio de jugar mucho con él pero no dudó en reseñar que "tenían cada vez más jugadores".

Considera que el hecho de jugar fuera de su país fue un paso más, reconociendo que el reto es distinto. "La atención en el Madrid es más grande", comentó además de remarcar que en España se critica si juegas mal pero si se maneja bien se "crece mucho".

En relación al esquema consideró que lo importante en la selección es dominar el centro del campo tanto con balón como sin él. "Con Kimmich lo hicimos muy bien para la clasificación de la Euro", dijo.

También fue preguntado por la pandemia, a lo que como él mismo dijo, "aunque suene mal se ha habituado a ello". Se acostumbraron a jugar once partidos sin público pero sin dudar que desean volver a la antigua normalidad. Remarcó que era una ventaja por un lado el aplazamiento de un año la Eurocopa pero también matizó que será una carga enorme. "Debe haber una gran coordinación entre clubes y selección", dijo.

Por último, como jugador del Real Madrid se le preguntó su opinión sobre la posible marcha de Messi. Remarcó que podía ser malo para la Liga como cuando se fue Cristiano, pero que para el Real Madrid no era tan malo porque el Barcelona perdía "un jugador importantísimo". Desconoce qué puede pasar pero lo que aseguró es que no es una garantía que fueran a ganar el equipo blanco por su marcha. "Si un jugador de su calibre deja de jugar para tu mayor rival, pues está claro que no lo lamentaríamos demasiado", terminó.

Anteriormente en un podcast llamado Einfach mal luppen comentó con su hermano Felix, jugador del Unión de Berlín, acerca de la posibilidad de que llegara Messi al Barcelona a lo que el alemán respondió que no creía al argentino capaz de hacer eso. "Para decirlo en español: para eso hay que tener cojones". Asimismo reconoció que no tenía ninguna información privilegiada aunque creía que lo más probable era que se marchara al Manchester City de Pep Guardiola.