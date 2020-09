La sanción más absurda a un futbolista…en tiempos de la covid

Los tiempos han cambiado. Lo podemos palpar día a día, en nuestra vida cotidiana. En el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en el ámbito de las relaciones… El coronavirus, la pandemia, ha terminado con muchas cosas tal y como las conocíamos hasta ahora, y está dando lugar a diferentes novedades que alguien decidió mal llamar 'nueva mormalidad'.

El fútbol, el deporte en general, no ha escapado de ello. Un fútbol extraño, en el que no hay público; en el que casi parece que los jugadores no quieren —o no se atreven— a celebrar los goles; en el que lo que más se escucha en el campo son los gritos del entrenador y, en ocasiones, de los directivos que se convierten en improvisados aficionados.

Y todo esto, hasta que nos lleguemos a adaptar todos –también el sistema—, dará lugar a situaciones cuando menos curiosas, por no decirlo de otro modo.

Eso es precisamente lo que ocurrió en el partido entre SD Aucas y el Macará de la primera división de Ecuador. Concretamente al argentino Sergio Lopez, de 31 años. Para celebrar la victoria de su equipo, el Aucas, por 1 a 0, no se le ocurrió otra cosa que atrapar el balón nada más escuchar el pitido final, y darle un beso.

Es un gesto corriente, casi habitual. Fruto de la euforia del momento, de la exaltación por la victoria, del cariño por este deporte. Pero un gesto que hoy está prohibido. El árbitro no tuvo más remedio que apuntarlo en el acta. Unos días después, tras reunirse la federación, anunciaban la sanción: 1.200 dólares por no respetar las medidas sanitarias anti covid.

Se trata de una de las mayores sanciones –equivalente a tres salarios básicos unificados del país— que establece el protocolo de bioseguridad con el que se retomó el campeonato ecuatoriano el pasado 14 de agosto. No el único. En la primera jornada se sancionó por la misma cuantía a cinco futbolistas del Olmedo y del Liga de Quito por intercambiar sus camisetas.

Y éste es, en definitiva, el fútbol que tenemos en este 2020. Que se acabe pronto…