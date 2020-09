Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y embajador de Betfair, aplaudió la posibilidad de que Leo Messi finalmente se quede en el Camp Nou y descartó la opción de que la afición blaugrana critique al argentino por lo que ha sucedido en las últimas semanas. "Si Messi continúa no será ningún problema porque los aficionados lo adoran y saben que todavía es el jugador que marca las diferencias en el equipo. Vamos, que si se queda y vuelve a haber público en los estadios, no me imagino a los culés silbándole o abucheándole o algo por el estilo, para nada".

Dice Rivaldo que la gota que colmó el vaso de la paciencia de Messi fue la humillación del FC Barcelona en Champions ante el Bayern. Aunque para Rivaldo, esa chispa que lo hizo saltar todo por los aires comenzó antes, mucho antes. "Seguramente Messi dijo basta después de la humillación ante el Bayern. Fue la puntilla, pero el tema viene de largo, porque lleva asumiendo él solito la responsabilidad de todo el equipo desde hace demasiado tiempo", se arrancó el embajador de Betfair.

"Cada vez que el Barcelona fracasaba, todos los palos le caían a él, a Messi. Pero él seguía tratando de guiarles en los siguientes intentos y quizá se ha cansado de todo eso. El club ha fichado muchos jugadores en el último par de temporadas, pero ninguno, ni uno solo, ha dado un paso al frente para liberarlo de esa carga y ayudar a Leo", añadió.

En el caso de Messi parece que todo apunta a que continuará en el FC Barcelona, pero de haberse marchado, habría sido un nuevo caso de leyenda azulgrana que sale en medio de la polémica. El propio Rivaldo abandonó así el Camp Nou en el verano de 2002. "Claro que cada caso es diferente, pero hemos visto en el pasado a muchos jugadores que hicieron historia en el club marchándose en unas circunstancias duras y por la puerta de atrás. Le pasó a Romario, a Ronaldinho o a mí, que me marché en una temporada en la que había ganado el Mundial con Brasil". Y añade: "Me quedaba un año y me ofrecieron irme al Lazio o terminar mi contrato. También la posibilidad de quedarme, aunque todos sabíamos que Van Gaal no contaba conmigo. Yo también había dejado claro que no quería trabajar con él. El club eligió al entrenador antes que a mí pese a que yo estaba jugando bien. Me marché gratis. Pude irme al Real Madrid, pero apareció el Milán y acepté irme a Italia. Era la mejor oferta".

Al mismo tiempo, Rivaldo cree que la marcha de Messi habría dejado al FC Barcelona tocado y al Real Madrid como más claro candidato a ganar LaLiga. "Es que yo creo que ahora mismo el Real Madrid es ya superior al Barcelona incluso con Messi, así que imagina si se marcha. Las diferencias habrían sido mucho mayores", comentó el embajador de Betfair.

La salida de Thiago Alcántara

Para cambiar esa tendencia, Rivaldo opina que Ter Stegen lleva razón, que el fichaje de Thiago Alcántara sería excelente para el Barcelona. "En mi opinión Thiago jamás debió dejar el Barcelona. Es normal que Ter Stegen opine así porque es un jugadorazo. Luego ya dependerá de la directiva si tratar de ficharlo o apostar por Wijnaldum, del Liverpool, como se está informando en la prensa", añadió Rivaldo.

La vuelta de Neymar

Y hablando de rumores y posibles fichajes, Rivaldo también aplaudió que Neymar esté decidido a continuar en el PSG. Por su cambio de actitud y porque el Barcelona, cree el embajador de Betfair, no es ahora el mejor equipo al que retornar. "Lo pasó mal, le abuchearon en El Parque de los Príncipes, pero se las ha apañado para darle la vuelta a todo eso. Está centradísimo en el PSG, jugando de maravilla e incluso ha llevado al equipo a la final de la Champions. Lo admiro por todo eso. Creo que hace bien. No tiene razón para marcharse y menos para volver al Barcelona atendiendo a su situación caótica actual", recomendó.

Igualar el sueldo de jugadores y jugadoras

Por último, Rivaldo aplaudió la medida de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) de igualar los salarios que abona a sus internacionales, sean hombres o mujeres. "Me parece fantástico. Primero, porque motivará a las jugadoras a seguir haciendo su trabajo y porque también servirá de ejemplo para que otros países hagan lo mismo. Ojalá los clubes también trataran de seguir este ejemplo. No veo ninguna polémica. Al fin y al cabo, hombres y mujeres están jugando al mismo deporte y merecen los mismos derechos".