El ex internacional mexicano y jugador de Real Madrid, Hugo Sánchez, no ha dudado en criticar al futbolista del Barcelona, Lionel Messi.

El ex delantero, en su columna de la ESPN, considera que Messi estuvo muy mal asesorado y se equivocó desde el momento que envió el burofax al Barcelona. Algo que, según considera el ex futbolista le ha causado debilidad "en su imagen dentro del equipo.

Hugo Sánchez considera que en el caso de haberse querido marchar de su equipo lo debía de haber hecho en la fecha que está estipulada en el contrato y no de la forma que lo hizo, ayudando además, según el propio ex jugador del Real Madrid, a la imagen del presidente azulgrana Josep María Bartomeu.

Para el azteca eso solo le dio dolor de cabeza ya que no había equipo que pudiera pagar el dinero que exponía en la cláusula y que de haber mandado su decisión " a tiempo" podría haber dejado sin pagar al Barcelona "un solo euro".

Un error que no le deja otra solución que quedarse un año más en el club azulgrana pese a los deseos del argentino: "No le queda más remedio que tomarse en estos once meses varios tés de ajo y agua, que es de 'a joderse y a aguantarse' un añito, 10, 11 meses, el tiempo necesario hasta que tenga la libertad e irse gratis",