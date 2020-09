Yaya Touré, expulsado de un partido benéfico por sugerir la contratación de prostitutas

El estadio de Old Trafford vuelve a abrir sus puertas este domingo con motivo del Soccer Aid, un partido benéfico que enfrenta a famosos, deportistas, futbolistas y exfutbolistas ingleses y del resto del mundo para recaudar dinero para Unicef.

Sin embargo, el amistoso se ha convertido en noticia por otros motivos. Y es que el centrocampista de Costa de Marfil Yaya Touré, que actualmente se encuentra sin equipos tras haber pasado por clubes como el Barcelona o el Manchester City, entre otros, ha sido expulsado de la inciativa después de enviar vídeos de carácter sexual al grupo de Whatsapp de su equipo y sugerir la contratación de hasta 19 prostitutas durante la estancia del conjunto en un hotel de cinco estrellas en Cheshire.

Según la prensa inglesa, Yaya Touré, de 37 años, compartió un vídeo de una mujer completamente desnuda en un baño y aseguró que podría conseguir hasta 19 mujeres como la que aparece en la grabación para "complacer" a los jugadores que estaban alojados en el hotel antes de disputar ese duelo benéfico en Old Trafford.

Algunos integrantes del grupo de Whatsapp del equipo del resto del mundo, en el que se encuentran varias mujeres, denunciaron el vídeo ante la organización del amistoso, que ahora ha decidido prescindir de los servicios del futbolista de Costa de Marfil. Touré eliminó los mensajes y luego pidió perdón, pero el daño ya estaba hecho y ha acabado siendo apartado del Soccer Aid.

"Un contenido inapropiado fue compartido en un grupo privado. El mensaje fue borrado con rapidez y se disculpó. Soccer Aid for Unicef evaluó lo sucedido con él y decidió que no participara en el evento de este año. Midió mal y creemos que este comportamiento no se corresponde con los valores del evento y la causa. Así, pensamos que lo correcto es que dé un paso atrás y no participe en el partido de este año", ha dicho un portavoz del Soccer Aid.