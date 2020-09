José Mourinho: "Messi solo puede irse a un equipo que no respeta el Fair-Play financiero"

José Mourinho, manager del Tottenham Hotspur, ha recordado la posible salida del futbolista del Barcelona, Leo Messi, dejando claro que solo podría salir del club yendo a un club que no haya respetado el Fair-Play financiero.

El portugués ha dado una entrevista organizada por uno de sus patrocinadores Top Eleven en JOE. Y ha dejado claro su opinión sobre una posible marcha de Leo Messi a su equipo: "En el Tottenham respetamos el Fair Play Financiero. Sólo puede ir a un equipo que no lo respete, así que seguro que no es el Tottenham".

También fue preguntado sobre el documental emitido por Amazon sobre la ultima temporada de los Spur. Ha reconocido el propio Mourinho que no lo disfrutó, prefiriendo privacidad y estar en una casa que "esté cerrada" a la gente que no pertenezca a su casa, pero reconociendo que le gustará a la gente que "ama el fútbol y el deporte le gustará porque te muestra la realidad de un club de fútbol".

Explicó que no se veían las cámaras pues se encontraban escondidas en las oficinas, en las salas de reuniones, en el campo de entrenamiento. "El único momento en el que vemos las cámaras es mientras viajamos o cuando vamos a partidos fuera de casa", dijo el entrenador luso.

Posteriormente el preparador luso conversó con varios aficionados al fútbol, recordando la victoria con el Inter de Milán en el Camp Nou, a lo que respondió que no podía imaginar que encendieran los aspersores y que no celebró como le hubiera gustado. "No me dejaron", dijo.