La Juventus tiene dinero para fichar a Luis Suárez, pero no a Morata

La Juventus de Turín es una potencia deportiva y económica dentro del mundo del fútbol, pero la crisis generada por la covid también ha afectado a la estabilidad de la Vecchia Signora, provocando que no pueda hacer grandes desembolsos para reforzarse.

Con Pirlo a la cabeza de la dirección deportiva, la Juventus tomó la decisión de prescindir de Gonzalo Higuaín para buscar un relevo que le garantice mejor rendimiento. Esa búsqueda y el contexto caótico del nuevo Barcelona de Koeman han provocado que el nombre elegido para llegar a Turín sea el de Luis Suárez.

El delantero del Barcelona, según las últimas informaciones, ya tendría apalabrado su contrato individual con el campeón italiano y solo faltaría un acuerdo final entre Barcelona y Juventus. El acuerdo está cercano aunque no cerrado al 100% y eso provoca que la Juve tenga un plan B o incluso C. El B era Dzeko y el C, Álvaro Morata. La negativa de la Roma a perder a su delantero ha provocado que el nombre de Morata se coloque por delante del de Dzeko, pero la Juventus tiene un problema importante si se lanzase definitivamente a por el delantero del Atlético de Madrid.

Aparte de que Morata no ha pedido regresar a Italia, como contó en exclusiva Libertad Digital, la Juventus tampoco tendría el dinero suficiente como para hacerse con los servicios del ariete español. El Atlético no quiere negociar por Morata y como en el caso de Thomas u Oblak, se remite a la cláusula del jugador, que en este caso es de 150 millones de euros. Esa cifra es inalcanzable para la Juventus, al igual que una posible rebaja colchonera.

Con la operación Morata condenada, salvo milagro, al limbo de los traspasos, y con el acuerdo casi cerrado por Luis Suárez, todo hace indicar que el nuevo 9 de la Juventus tendrá acento uruguayo y no español. Por otro lado, las informaciones que llegan desde Italia serían una forma de presionar al Barcelona para rebajar aún más el precio de Suárez, jugador con el que no cuenta Koeman.