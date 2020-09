Nueva crisis en Valencia: Javi Gracia deja en evidencia al presidente Anil Murthy

Estalla otra guerra en Valencia y esta vez con Javi Gracia marcándose un Marcelino a la hora de criticar la actitud y las decisiones de la presidencia. Primero fue la mano derecha de Peter Lim, Anil Murthy que recalcó como presidente de la entidad que el Valencia ya tiene un equipo fuerte para competir.

"Tenemos una plantilla que es suficientemente fuerte para competir. El estilo de Javi Gracia siempre ha sido de formar un bloque sólido de jugadores y eso es algo que debemos tener. Tenemos que ser competitivos no porque tengamos un par de estrellas sino porque somos fuertes como grupo", ficial ‘Batzine’. comentó Murthy en el fanzine o

Pocas horas después, rueda de prensa de Javi Gracia antes del inicio de la Liga y, de forma sorprendente, corrigió las palabras de su presidente: "No sé que va a pasar. Llevamos un tiempo intentando incorporar jugadores y soy escéptico con que puedan venir jugadores para mejorar. Me he desgastado demasiado hasta ahora con esto y ahora trabajo con el día a día".

Gracia reiteró una vez más que no tiene todo lo que desea para competir: "Mi sentimiento a día de hoy es el que he dicho. Falta tiempo para poder cumplir con lo que hablamos. A día de hoy tengo dudas, soy escéptico con la búsqueda de jugadores y no se ha rematado con jugadores que yo pensaba importantes. Espero poder reforzar la plantilla".

El Valencia ha perdido por el camino a jugadores como Rodrigo Moreno y por el contrario no ha reforzado su plantilla con ninguna llegada importante.