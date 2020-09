Cavani y el Real Madrid: un interés difícil de cuadrar

El Real Madrid comenzó la temporada con un empate a cero ante la Real Sociedad que dejó un claro mensaje por parte de Zidane: no tiene confianza en ningún otro delantero que no sea Benzema. El técnico justificó que no saliera otro atacante en que no quería trastocar el sistema, una razón que podría utilizar en el resto de encuentros en los que el Real Madrid no consiga abrir el marcador. Y es que llama mucho la atención que no tuvieran minutos Jovic y Borja Mayoral, ambos en la convocatoria con empate en el marcador y haciendo Zidane cinco cambios, siendo dos de ellos, Marvin y Arribas, canteranos. El mensaje es claro. Los hechos hablan más que las palabras.

En este contexto ha surgido la figura de Edison Cavani que ha sido ofrecido al Real Madrid tal y como ha adelantado el diario Marca. El delantero de 33 años llegaría a coste cero porque está sin equipo tras finalizar su contrato con el PSG. ¿Hay interés del Real Madrid? Sí. La cuestión es que es un sí pero con muchos condicionantes que hacen que está operación sean realmente complicada.

Para que Cavani, que tiene intereses de otros clubes como el Atlético de Madrid, llegará al Madrid tendrían que darse dos salidas mínimo: Jovic y Mariano. El delantero serbio está siendo una profunda decepción a todos los niveles. En el cuerpo técnico y en las oficinas del club donde valoran que se marche cedido pese a que la pasada temporada se le fichó por una cantidad importante: 60 millones de euros. Mariano, que ahora está lesionado, es una incógnita puesto que ha rechazado varias propuestas para salir del Real Madrid. Se ha empeñado en continuar en el conjunto blanco. Tienen que salir estos dos jugadores y es probable que también Borja Mayoral.

El Real Madrid atraviesa una complicada situación económica. Florentino Pérez le ha pedido un esfuerzo a los futbolistas a los que puede que se les pida una nueva rebaja salarial. Los jugadores han renunciado a las primas habituales por títulos y Cavani, para firmar con el Real Madrid tendría, además, que rebajar su salario que estaría sobre los 7 millones de euros por temporada.