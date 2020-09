Un futbolista de Tercera División disputa un partido con la mascarilla puesta

Álex Jiménez, capitán del CD Miajadas, equipo del grupo 14 de Tercera división; jugó el partido de Copa Federación ante el Trujillo con la mascarilla puesta.

El futbolista tras el partido reconoció que era una decisión personal ya que no se daban las condiciones sanitarias suficientes para jugar sin ella. "Desde la Federación Extremeña (FEX) y los clubes no se nos da ninguna seguridad para saltar al terreno de juego y pensé que la forma más segura de jugar era ponerme la mascarilla, para no poner en peligro ni a mis compañeros de equipo ni a los rivales", dijo el capitán del equipo extremeño.

El capitán reconoció que es complicado jugar con la mascarrilla pero que para él la clave es acostumbrarse. Durante el encuentro, que acabó con derrota de su equipo, reconoció que vio rivales que se extrañaban al verle con la prenda. Cuando considera que debería de ser al revés, preguntándoles por qué no la llevaban.

Continuó pidiendo responsabilidad con la situación que se está viviendo y ser consecuentes con la pandemia. "Actué consecuentemente con lo que yo creo y lo que debo hacer", comentó. Cabe destacar que en la Federación de fútbol de Madrid ya se instauró la mascarilla obligatoria, a lo que se une el jugador pidiendo que se aúnen criterios con un protocolo, no cuando se produzcan casos sino para prevenirlos. "Hay medidas que no repercuten en el ámbito económico y que pueden dar resultado", finalizó.