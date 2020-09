Luis Suárez se despide del Barcelona: "Se han filtrado e inventado cosas..."

Ya es oficial. El Atlético de Madrid tiene un nuevo delantero en su larga historia de killers y el '9' encargado de marcar los goles este año en el Wanda Metropolitano es Luis Suárez. El delantero charrúa, que firma por dos temporadas, llega al club rojiblanco después de que Bartomeu diera su brazo a torcer y en el día de hoy se ha despedido junto al presidente azulgrana en un acto celebrado en el Camp Nou.

¿Qué pierde el Barcelona sin Suárez?

"A veces el club necesita cambios y el entrenador no contaba conmigo. Me voy con la sensación de que he cumplido, ser el tercer máximo goleador del club no es nada fácil. Que me recuerden por todo lo que hice por el club en los momentos buenos y también en los malos".

¿Cómo ha vivido este mes sin saber dónde jugaría?

"Ha sido de locos. Se han filtrado cosas, inventado cosas... te indigna, pero tienes que intentar estar lejos de todo. Me siento capacitado para seguir compitiendo, más aún después de este último año que tuvimos aquí. Me voy de la forma que me voy para seguir compitiendo y seguir demostrando lo que puedo dar".

Decisión de Koeman de no contar con él

"Me lo esperaba. Es algo que ya se había dicho antes de que él me lo comunicase. No tenía problemas para dar un paso al lado, pero quería seguir entrenando mientras buscaba una solución. Koeman estuvo de acuerdo con ello y así fue".

Fichaje por el Atlético de Madrid

"He hablado con Diego y con Griezmann. Voy con mucha ilusión. Voy a un equipo muy competitivo pese a que no peleó la liga el último año. Es un equipo ambicioso y voy a tratar de conseguir algo importante con el Atlético".