Ousmane Dembélé sigue haciendo de las suyas. Esta vez el delantero francés ha vuelto a llegar tarde al entrenamiento. El galo se ha presentado esta mañana, según han captado las cámaras de Deportes Cuatro, en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona a las 10:15 horas, quince minutos después del límite marcado por el técnico Ronald Koeman quien les exige acudir una hora antes del inicio de la sesión.

Dembélé ya ha tenido problemas de disciplina en el pasado. De hecho, ha llegado tarde a las sesiones en más de una ocasión durante esta campaña y en otras anteriores. Hasta el punto de quedarse dormido y no acudir a las instalaciones del Barça, un hecho que ya protagonizó en la temporada 18/19.

Un detalle que no ha pasado desapercibido por el entrenador holandés que le da importancia a la disciplina y el cumplimiento del orden. Por el momento, no se ha ganado un puesto en el once titular del Barcelona. Y por ende, Koeman apostó de inicio por Griezmann, Coutinho, Ansu Fati y Messi ante el Villarreal.