Terremoto en Francia tras las durísimas revelaciones de Evra sobre el racismo en la selección

Terremoto en Francia tras las durísimas declaraciones de Patrice Evra en las que destapa varios episodios racistas que el lateral vivió en el seno de la selección francesa. Evra responde de esta manera las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, que aseguró que el racismo no existe en el deporte, y menos aún en el fútbol.

Las palabras de Le Graët hicieron estallar de indignación a un Evra que no se mordió la lengua:

"I don't love this game. I don't love this game. Hay ejemplos y estoy obligado a contestar a Nöel Le Graët. Estoy obligado a hablar de la Château —lugar de concentración de Francia—. Tú lo sabes bien lo que pasa en la Château. ¿Cuántas cartas racistas recibimos? 'Didi —Deschamps—, llévate a tus monos y vete a África'. ¿Cuántas cartas así recibimos contra los jugadores? Pero las escondemos. Yo he visto algunas. Incluso hemos recibido cajas llenas de caca", explica Evra.

Evra no solo señala a algunos aficionados como racistas, incluye a personalidades políticas y episodios muy controvertidos que él mismo vivió en la selección: