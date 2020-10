Luis Figo no se muerde la lengua. El exfutbolista luso está siendo muy activo en su cuenta de Twitter en los últimos meses y no duda en dar su opinión de la actualidad política española.

El último episodio que ha indignado a Figo fue la participación de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados. El diputado de ERC acusa al Rey Felipe VI de ser "el 53 diputado de Vox".

Figo no dudo en responder desde su cuenta de Twitter a Rufián: "¿Alguna vez habéis visto este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? ¡Y además lo que cuesta para todos los españoles! Más productividad y respeto y menos crispación"

Caro @gabrielrufian para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más!! E pagado más a hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida 😉 https://t.co/kNTFsNeCbm — Luís Figo (@LuisFigo) October 1, 2020

Rufián intentó dejar en evidencia a Figo asegurando que "lo que de verdad cuesta dinero a los españoles es no pagar a Hacienda, Luis". Lo que no esperaba el diputado de ERC es la respuesta de Figo, que retumbó en toda España: "Para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más. He pagado más a Hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida".