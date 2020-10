El futuro de Ousmane Dembélé parece estar lejos del FC Barcelona. Otra vez. El extremo francés llegó a la entidad azulgrana en verano de 2017, procedente del Borussia Dortmund y a cambio de 105 millones de euros más variables, y desde entonces su rendimiento ha dejado mucho que desear. En estas tres últimas temporadas, marcadas por las constantes lesiones y su falta de adaptación a Can Barça, ha firmado un total de 19 goles y 17 asistencias en los 75 partidos que ha disputado, con un total de 4.245 en su haber (el pasado curso sólo jugó 492, siendo titular en sólo cuatro encuentros).

De momento, este curso 2020/21, Dembélé sólo ha jugado 20 minutos en partido oficial (en la goleada por 4-0 frente al Villarreal en el Camp Nou, entrando al campo en el 70' en sustitución de Ansu Fati) y se quedó sin actuar un solo minuto en el duelo de anoche frente al Celta en Balaídos (0-3). En su lugar, el técnico Ronald Koeman prefirió dar minutos a dos de los fichajes de este año: Pedri y el portugués Francisco Trincao, que entraron al campo por Philippe Coutinho y Ansu Fati, respectivamente.

"Pedri y Trincao aportan más defensivamente que Dembélé", apuntó este jueves por la noche Koeman cuando se le preguntó por la ausencia de minutos del galo en Vigo. "No, no es verdad que sea un mensaje. Si pensara así no lo habría convocado", añadió el técnico neerlandés.

Pero lo cierto es que el preparador azulgrana ya se las ha tenido tiesas con Dembélé en los 40 días que lleva en el cargo. El pasado lunes, el extremo galo fue cazado llegando tarde al entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí —se presentó a las 10:15 cuando tenía que haber llegado a las 10:00, una hora antes del comienzo de la sesión— y, por si fuera poco, llevaba el móvil en una mano mientras conducía, tal y como recogieron las cámaras de Deportes Cuatro.

Koeman es muy estricto con la disciplina y, pese a lo que decía en la sala de prensa de Balaídos, puede que sí se trate de un mensaje hacia el galo.

Está claro que Dembélé no acaba de adaptarse ni a Barcelona ni al club y, según informa la prensa catalana, ha cambiado radicalmente de opinión en estos últimos días porque no se siente ni valorado ni importante en la entidad azulgrana.

Así, en las últimas horas ha vuelto a sonar el Manchester United como posible destino del futbolista de Vernon, de 23 años, aunque desde Can Barça niegan la mayor. Este viernes, durante la presentación del defensa estadounidense Sergiño Dest, el secretario técnico del club, Ramón Planes, desmentía la existencia de negociaciones con el United para la salida de Dembélé.

"No hay ningún tipo de negociación con el Manchester United, lo puedo desmentir. Contamos con Dembélé, tiene muchísimo potencial y esperamos disfrutar de él esta temporada. Como dijo Koeman, vamos a disfrutar de las posibilidades que ofrece Dembélé, que tiene muchos argumentos futbolísticos", afirmaba un Planes que reconocía que trabajarán hasta el último día para reforzar la defensa, aunque también advertía de que no ficharán "por fichar".

Lo cierto es que ahora mismo Ousmane parece estar con un pie fuera del Barça. La llegada de Trincao y Pedri, y sobre todo la explosión de Ansu Fati, dejan poco espacio al francés en el primer equipo, como ya quedó demostrado en Vigo. El mercado de fichajes se cierra el próximo lunes 5 de octubre y cualquier cosa puede suceder hasta entonces, pero parece claro que, si llega una oferta suculenta, Dembélé terminará dejando de vestir la camiseta azulgrana más pronto que tarde.