Lucas Torreira pasa el reconocimiento con el Atlético y sigue esperando salidas

Libertad Digital ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes que prueban que Lucas Torreira ha pasado esta misma mañana el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid en la Clínica Universidad de Navarra. Alrededor de las 2 de la tarde finalizaron todas las pruebas y el jugador está pendiente de que todo se resuelva para ser oficialmente jugador rojiblanco, algo que todavía no es.

Fotos exclusivas a las que ha tenido acceso @libertaddigital Torreira ha pasado reconocimiento médico con el Atlético de Madrid pic.twitter.com/xIRCqr9zUF — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) October 3, 2020

Los dos clubes, Atlético y Arsenal, ya han intercambiado todos los documentos necesarios para el traspaso del jugador, que es internacional con Uruguay, pero para que se cierre definitivamente el fichaje de Torreira, el Atlético deberá dar salida sí o sí a algún jugador, que en principio sería el mexicano Héctor Herrera, aunque no se descartan otras opciones. En caso contrario, el charrúa no llegaría al club colchonero y daría igual que todo estuviese cerrado.

La idea era que Torreira pasase el reconocimiento médico y lo dejase todo atado para irse concentrado con la selección uruguaya, con la que ha sido convocado. El Atlético de Madrid busca la fórmula para hacerle hueco en la plantilla a Torreira, un jugador muy del agrado del técnico Diego Pablo Simeone. Si finalmente Herrera no sale, los rojiblancos tendrían que vender a uno o dos jugadores y, en este sentido, ahora mismo están en la rampa de salida futbolistas como Nikola Kalinic o Thomas Lemar. Incluso se habla de Mario Hermoso. También se ha especulado con una posible marcha de Thomas Partey, pero el Atlético ya ha rechazado todas las ofertas por el mediocentro ghanés y seguirá dando largas a las que puedan llegar.

Desde el propio Atlético no descartan que necesiten incluso dos salidas, que no serían necesariamente de dos jugador de rango importante sino por ejemplo la de Héctor Herrera y la de Kalinic, por ejemplo, que no cuenta para Simeone. Mollejo, si no sale Lemar, buscaría una cesión.