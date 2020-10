Zidane: "Tengo la flor de estar en el Real Madrid"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió a la plaga de lesiones que sufre su equipo en el inicio de temporada con un talante optimista y defendiendo la profundidad de su plantilla, de la que dijo tiene "mucho talento pero sobre todo muchísimo corazón".

Ante las malas noticias que está recibiendo Zidane en una semana en la que ha perdido por lesión a Toni Kroos, Eden Hazard, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola, el técnico francés sacó un trasfondo positivo para lanzar elogios a su plantilla.

"Tengo flor de estar aquí, por eso aprovecho cada día y siempre he sido positivo en mi vida, porque me ha dado mucho. Por eso no veo las cosas de forma negativa ni cuando se ponen complicadas las cosas. No nos gusta tener jugadores fuera por lesiones pero de vez en cuando nos toca, hay que aceptar la situación y no vamos a buscar excusas", explicó en rueda de prensa.

"Trabajamos bien para mostrar que tenemos una plantilla con mucho talento pero sobre todo muchísimo corazón. Las cosas se pueden poner difíciles de vez en cuando pero juntos podemos sacar cosas bonitas y es lo que vamos hacer aún con las dificultades", añadió.

Aceptó Zidane las lesiones como vienen y no lamentó que dos de ellas sean en la misma demarcación dejándole sin un lateral derecho puro para su equipo titular. "Son cosas que pueden pasar. No estamos contentos con lo que les ha pasado a Carvajal y Odriozola pero tenemos que jugar con otros jugadores. No podemos buscar excusas".

Llegó a reconocer Zidane que no le preocupa la mala racha de lesiones con las que ha iniciado el curso, centrado en buscar soluciones antes que lamentarse de los problemas.

"No estoy preocupado, no me gusta porque prefiero tener a todos mis jugadores pero son cosas que pueden pasar y al final hay que tener paciencia. Me molesta por los jugadores que están lesionados porque es el peor momento, pero por el resto vamos a seguir adelante", sentenció.