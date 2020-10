Deschamps manda un mensaje al Barcelona de Koeman: "Griezmann no está contento allí"

Es la segunda temporada de Antoine Griezmann en el Barcelona y de momento las cosas no están saliendo bien de nuevo. Tras un primer año con buenos números, pero malas sensaciones, Griezmann ha comenzado su andadura en el Barça de Koeman con titularidades, pero con jugadores como Ansu Fati opacando su rendimiento.

Ahora con Francia, Griezmann tendrá la oportunidad de recuperar la sonrisa con la campeona del Mundo, algo que sabe a la perfección el seleccionador galo, Didier Deschamps. El técnico francés habló en rueda de prensa de su pupilo.

"Estoy hablando frecuentemente con Griezmann y le veré luego, pero estoy seguro de que actualmente no está contento con su situación en el Barcelona. No interfiero en la utilización de mis jugadores, y menos en el Barcelona. Griezmann está jugando en la banda derecha actualmente, pero no entendemos el hecho de que no esté jugando en una posición más centrada", comentó Deschamps.

Hay que recordar que Deschamps siempre ha defendido a Griezmann, tanto en su época como jugador del Atlético de Madrid como ahora en el Barcelona. El '7' es uno de los jugadores con más jerarquía en los 'blues', sobre todo tras tener un papel principal en el Mundial ganando en 2018 en Rusia.